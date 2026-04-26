Президент Литви Ґітанас Науседа у 40-ві роковини аварії на Чорнобильській АЕС заявив, що Росія знову створює загрози ядерній безпеці світу та закликав до санкцій проти російської атомної корпорації.

Про це він написав у мережі Х.

Санкції проти Росатому: заява Науседи

Президент Литви Ґітанас Науседа зазначив, що через 40 років після Чорнобильської катастрофи світ знову стикається з небезпекою, пов’язаною з ядерною енергетикою, яку, за його словами, Росія використовує як інструмент тиску.

— Через 40 років після Чорнобильської катастрофи Росія знову наражає світ на небезпеку. Від Запоріжжя до Чорнобиля та Острівця (місто у Гродненській області РБ неподалік від кордону Литви, поряд із яким розташована Білоруська АЕС, — Ред.) Росія використовує ядерну енергетику як зброю — через окупацію, напади та пошкодження ядерних об’єктів, — заявив він.

Окремо Ґітанас Науседа підкреслив, що міжнародна спільнота має діяти рішучіше, аби не допустити повторення історії, та закликав до запровадження санкцій проти російської державної ядерної корпорації Росатом.

Нагадаємо, постійний представник України при ООН Андрій Мельник із нагоди 40-х роковин Чорнобильської катастрофи також закликав міжнародних партнерів запровадити санкції проти російської ядерної енергетичної галузі.

Крім того, він наголосив, що Росія повинна негайно та беззастережно повернути Запорізьку атомну електростанцію Україні, а також гарантувати її безпечне функціонування відповідно до міжнародних стандартів.

