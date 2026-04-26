Президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся зі своєю молдовською колегою Маєю Санду.

Про це він повідомив у соцмережах.

Зеленський про зустріч із Санду

Зеленський наголосив, що Україна цінує візит президентки Молдови Маї Санду у день, коли українці згадують аварію на Чорнобильській АЕС.

— Сьогодні ми з Маєю приділили ключову увагу питанням безпеки, нашої транскордонної співпраці, захисту й розвитку інфраструктури, енергетики та окремо дуже предметно говорили щодо нашого спільного руху у Євросоюз, — сказав Володимир Зеленський.

За словами президента, Україна та Молдова працюють, щоб оперативно відкрилися усі шість переговорних кластерів і членство у Євросоюзі стало спільним успіхом – Києва, Кишинева та всього Євросоюзу.

Зеленський наголосив, що Україна й надалі буде підтримувати Молдову в питаннях безпеки, зокрема й щодо Придністровського регіону. Також Україна готова розвивати тристоронні формати співпраці – разом із Румунією.

21 березня Парламент Молдови у першому читанні підтримав вихід країни зі Співдружності незалежних держав (СНД), а також денонсацію угоди про її створення та пов’язаних документів. Тоді у МЗС Молдови пояснили, що принципи СНД, зокрема щодо взаємної поваги до територіальної цілісності, більше не дотримуються.

Нагадаємо, що 23 березня через російські удари по енергетичній інфраструктурі Півдня України тимчасово відключили лінію електропередач Ісакча – Вулканешти, що в Молдові.

Фото: ОПУ/скриншот

