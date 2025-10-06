Акторка Наталка Денисенко, яка пів року тому розлучилася з Андрієм Федінчиком, заговорила про другу дитину, а також зізналася, чи готова вдруге вийти заміж.

Денисенко про донечку і весілля

Наталка наразі виховує 8-річного сина Андрія від колишнього чоловіка. Утім, акторка зізналася, що у майбутньому хоче стати мамою дівчинки. Денисенко навіть неодноразово снилися сни, де у неї двоє дітей – син і донька.

Однак наразі акторка не готова до народження малюка. Каже, що ще не до кінця оговталася після розлучення.

– Мені навіть снилося разів п’ять, що в мене є донька. Мені наснилося, що в мене ще одна дитина, я змінюю їй підгузок, бо вона немовля, беру її і кажу: Донечко моя! Дивлюся в дзеркало, а вона вже така доросла. Кажу: Андрійко, ви в мене такі гарні. Цілую її та його. Знаю, що в мене буде друга дитина, це буде донечка. Якось це відчувається, – розповіла Наталка.

Денисенко не виключає, що у майбутньому ще раз піде під вінець. Акторка хотіла б знову одягнути білу сукню і влаштувати святкування в колі рідних і друзів.

– Не буду брехати, я дуже хочу весілля. З друзями це розділити. Може, якесь не дуже гучне, але щоб це була вечірка класна і щоб було свято для двох. Я буду вдягати білу сукню, мені це подобається. Я залюбки! Хоча я поки що про це так не думаю. Але коли буде нагода і прийде час, я залюбки одягну білу сукню, – поділилася Наталка.

Нещодавно Денисенко розповідала, як вони з Федінчиком поділили опіку над сином. Акторка назвала колишнього дуже гарним татом, а також зазначила, що Андрійка вони виховують разом. Аліментів в експодружжя немає.

Джерело : Люкс ФМ

