Американський R&B співак D’Angelo, який став одним із основоположників нео-соулу, помер у віці 51 року.

Про це повідомило видання Variety, посилаючись на заяву його сім’ї.

Помер D’Angelo

D’Angelo, справжнє ім’я якого Майкл Юджин Арчер, помер у вівторок вранці у своєму будинку в Нью-Йорку після тривалої боротьби з раком підшлункової залози.

– Після тривалої і мужньої боротьби з раком, ми з великим сумом повідомляємо, що Майкл Арчер, відомий своїм шанувальникам по всьому світу як D’Angelo, відійшов у вічність 14 жовтня 2025 року. Ми засмучені тим, що він залишає лише дорогі спогади своїй родині, але ми вічно безмежно вдячні йому за надзвичайно зворушливу музику, яку він створив, – йдеться у заяві.

За свою кар’єру D’Angelo виграв чотири премії Греммі, зокрема за найкращий R&B-альбом Voodoo у 2001 році та Black Messiah у 2016 році.

Він також отримав нагороду за найкращу R&B-пісню в 2016 році за Really Love і найкращий R&B-вокал за Untitled (How Does It Feel). Музичний кліп на цю пісню перетворив D’Angelo на секс-символа початку 2000-х.

Майкл Юджин Арчер (D’Angelo) народився у штаті Вірджинія. Він захопився музикою в ранньому віці, навчившись грати на фортепіано у три роки і граючи в церкві разом зі своїм батьком, який був священиком.

Протягом свого підліткового віку він виступав у кількох місцевих гуртах.

У 1995 році D’Angelo випустив свій дебютний альбом Brown Sugar, який провів 65 тижнів у чарті Billboard 200.

Як зазначає видання, цей альбом сприяв розвитку напрямку нео-соул середини 1990-х років, а також появі подібних альбомів, які поєднували R&B 60-х і 70-х років із сучасними стилями, натхненними хіп-хопом.

