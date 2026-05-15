Фахівці ГУР Міноборони здобули документи, які свідчать про підготовку російськими військами нових ракетно-дронових ударів по Україні.

Йдеться про атаки по так званих центрах ухвалення рішень, повідомив президент Володимир Зеленський.

Росія готує нові удари – Зеленський

За його словами, у документах ідеться про майже два десятки політичних центрів та військових пунктів. Українська сторона вже взяла цю інформацію до уваги.

Зараз дивляться

– Але варто зауважити спеціально для російського керівництва: Україна все ж таки не Росія, і, на відміну від країни-агресора, де є чіткий автор цієї війни та його багатолітнє оточення, яке забезпечує його відірваність від реалій, джерелом захисту України є готовність українського народу битись за свою незалежність та свою власну самостійну державу, – зазначив президент.

Він наголосив, що український народ заслуговує на свій суверенітет так само, як і будь-яка інша нація.

– Народ неможливо перемогти. Росії треба закінчувати свою війну та домовлятись про достойний мир, а не шукати, чим ще залякати Україну, – резюмував Зеленський.

Що відомо про масовану атаку РФ 13-14 травня

Раніше Зеленський говорив, що під час атак 13–14 травня російські війська застосували проти України 1567 дронів та 56 ракет різних типів.

13 травня головним напрямком російської атаки стали західні області України. Того дня сили РФ застосували 753 дрони, 710 з яких були збиті.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 14 травня російські війська використали для масованої атаки по Україні 56 ракет різних типів та 675 ударних безпілотників. Основним напрямком удару був Київ.

14 травня в столиці внаслідок російської атаки загинули 24 людини, серед них троє дітей. Загинули люди у Дарницькому районі внаслідок російського удару.

Через масовану атаку РФ в Україні були пошкоджені 180 об’єктів, серед яких понад 50 житлових будинків.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.