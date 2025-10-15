Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна на тлі підготовки до великого туру Європою, розповіла, чи плануються виступи в Україні.

Юлія Саніна про тур The Hardkiss Україною

Про можливі концерти в нашій країні Юлію спитали підписники у сториз. Співачка проілюструвала відповідь архівним літнім селфі, зробленим на тлі Андріївської церкви на узвозі у Києві.

– Це моя найбільша мрія і найбільший біль одночасно… Колись настане день, коли ми зможемо це організувати, – припустила Саніна.

Наразі ж колектив готується до старту ювілейного туру, присвяченого 15-річчю гурту. У графіку – концерти в Польщі, Німеччині, Чехії, Франції та інших країнах, але українських міст у списку немає. При цьому відомо, що чоловіча частина гурту живе за кордоном і не поспішає повертатися.

Раніше Юлія Саніна вже коментувала критику через своє життя не в Україні. За її словами, родина виїхала ще до 24 лютого 2022 року та вирішила залишитися там.

Нагадаємо, що у соцмережах тривалий час точилися суперечки навколо того, де перебуває родина Юлії. Її чоловіка та гітаристу гурту Валерія Бебка не бачили в нашій країні, а частина підписників підозрює, що він в Іспанії. Адже саме звідти співачка нерідко викладає фото.

