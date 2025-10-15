Дмитро Монатик та Kola (Анастасия Прудіус) презентували чорно-білий кліп на пісню 127. Композиція увійшла до четвертого сольного альбому артиста Вічно танцююча людина.

Монатик та Kola – 127

Режисером чуттєвої та атмосферної відеороботи став Руслан Махов. Кліп поєднує кінематографічність та чорно-білу естетику, створюючи відчуття художньої стрічки.

– Я бачу пісні кольорами. Ця — чорна й біла водночас, що зливаються у сіре, а звідти вже народжується будь-яка палітра. Немов коло за колом — думки, різні й необхідні, що не дають зупинитися. І кожне коло додає новий відтінок. Додавай їх з любов’ю. Бо ось — моя весна, — прокоментував прем’єру Монатик.

Kola зізналася, що на зйомках кліпу панувала легка й тепла атмосфера, яку вдалося передати у кожному кадрі.

– Ми сміялися, підтримували одне одного, і ця атмосфера залишилася в кліпі. Наша історія — про любов у всіх її проявах, яку треба приймати, плекати, не боятися. Бо саме любов руйнує страх і біль, залишає лише світло й щастя, – зазначила артистка.

У зйомках відео взяли участь понад 50 акторів масових сцен, а також перформери, які виконували свої контемп-партії. Одним із головних перформерів став Костянтин Томільченко, який спеціально для кліпу виконав соло-перформанс.

Kola наголосила, що для Дмитра пісня 127 має особливе значення, адже у назві закодовані дати народження його дітей.

– Для мене це пісня про справжні почуття, які не зникають. Про те, що у любові немає терміну придатності. Якщо справді кохаєш — це назавжди, – додала співачка.

