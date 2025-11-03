Володарка титулу Міс Всесвіт Україна 2025 Софія Ткачук вирушила на фінал конкурсу Міс Всесвіт, який відбудеться 21 листопада в тайському Бангкоку.

Софія Ткачук представить Україну на Міс Всесвіт 2025

Протягом п’яти місяців Софія Ткачук наполегливо готувалася до участі у міжнародному конкурсі. Допомогала їй в цьому президентка конкурсу Міс Всесвіт Україна Анна Філімонова.

– Під час війни готуватися складно, проте надзвичайно важливо показати високий рівень, до якого звикли фани конкурсу Міс Всесвіт, а також те, що кожного року Україна на висоті, попри всі перешкоди та важкі часи. Нам хотілося говорити зі сцени мовою візуальних образів і деталей – через вбрання, національний костюм, через дипломатичну діяльність, яка велася Софією впродовж цього періоду, – зазначила Анна.

Філімонова переконана, що кожен виступ України на міжнародній арені – це “наш шанс звучати заради миру та перемоги ще потужніше”.

Ексклюзивна сукня Софії Ткачук для фінального виходу на конкурсі Міс Всесвіт haute couture створена українським брендом Rosa Bianca. Вона елегантна, стримана, класичного крою, оздоблена понад 5 000 кристалів Swarovski.

Бісер та кришталь були вручну вишиті на тканині, щоб створити ефект ідеального мерехтіння при кожному русі Софії. Завершує образ летючий шифоновий кейп, який надає легкості та відчуття польоту.

– Моя мета – вийти на сцену не “ідеальною”, а справжньою, впевненою, цілісною та жіночною. Я хочу гідно представити Україну, бути щирою та сильною амбасадоркою нашої країни на світовій сцені, – наголосила Софія Ткачук.

Під час підготовки до конкурсу Міс Всесвіт 2025 Софія Ткачук мала низку важливих зустрічей – з послами України в Мексиці та Португалії, з консулом України в Барселоні та представниками дипломатичних місій, а також мала честь бути присутньою на офіційному прийомі Короля Іспанії Феліпе VI.

Вона була запрошена до офісу організації Міс Всесвіт у Мексиці і побувала на фіналах національних конкурсів Міс Іспанія та Міс Португалія.

Софія співпрацювала з Voices of Children (Голоси дітей) – найбільшою українською організацією, яка надає психологічну підтримку та реалізує програми відновлення для дітей, що постраждали від війни.

Зараз дівчина підтримує їхню масштабну кампанію зі збору коштів на створення Центру Дитинства – першого в Україні спеціалізованого простору для довготривалої психологічної реабілітації дітей і батьків, які постраждали від війни, пережили обстріли, окупацію, втрату близьких, депортацію, вимушене переселення.

Софія Ткачук вірить, що кожна українська дитина має право на справжнє дитинство – право мріяти, творити, жити звичайним життям, і про це вона буде говорити на Міс Всесвіт.

До Бангкоку Міс Всесвіт Україна повезла 5 валіз загальною вагою понад 150 кг. У них – одяг та прикраси від українських та європейських брендів.

Фінал Міс Всесвіт 2025 запланований на 21 листопада. Конкурс національних костюмів відбудеться у ніч з 18 на 19 листопада о 08:00 за київським часом.

