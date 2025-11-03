Українська співачка Світлана Тарабарова розповіла про близькі, але непрості стосунки зі своєю мамою.

За словами артистки, іноді їхні розмови закінчуються сльозами.

Світлана Тарабарова про стосунки з мамою

Світлана зізналася, що мама для неї – справжня подруга, однак витримати її характер буває нелегко.

– Мама – це моя бесті, але мою маму витримати можуть не всі. Мама постійно дає поради. Мені 35 років, вона досі мені каже: “Боже, ну, ти не могла от нормальне щось одягнути?”. Тобто у неї все через хейт, – поділилася Тарабарова.

Зірка пригадала, що нещодавно вони з мамою посварилися. Емоції переповнили обох, коли артистка нагадала матері фрази з дитинства, які запам’ятала на все життя.

– Я розплакалась і згадала все, що я чула в дитинстві: “на кого ти схожа”, “працюй зараз, бо таланту у тебе небагато, можеш тільки працею взяти” – оце все навалювали мені батьки. Я такого дітям своїм не кажу. І коли я їй почала казати, що, мамулька, ти перегнула трішечки в дитинстві, вона розплакалась також і сказала, що вона не спеціально. Їх так виховували, – розповіла Світлана.

Музична продюсерка Дитячого Євробачення підкреслила, що нині намагається будувати зі своїми дітьми зовсім інший тип стосунків – без осуду й образ.

Також Світлана Тарабарова зауважила, що намагається не зриватися на дітях і тоді, коли через нічні обстріли не висипається та відчуває злість.

Джерело : Люкс ФМ

