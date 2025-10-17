Мер Києва Віталій Кличко розповів про своїх синів та зізнався, чи спілкується з колишньою дружиною, співачкою і моделлю Наталією Єгоровою. Пара розлучилася у серпні 2022-го після 25 років шлюбу.

Кличко про синів та ексдружину

У коментарі для Ранку у великому місті мер столиці поділився, що зараз його стосунки з Єгоровою набагато кращі, ніж були до розлучення.

– Підтримуємо стосунки набагато краще, ніж раніше. Це особисте життя. Ми спілкуємося, вирішуємо, розуміємо одне одного набагато краще, – сказав Кличко.

Віталій також розповів про своїх синів, які мешкають за кордоном. Так, 20-річний Максим є баскетболістом, грає за за збірну України.

– Тримаю кулаки, щоб він показав гарний результат. Він перебуває в тіні батька, враховуючи спортивні досягнення, але я бажаю йому найближчим часом вийти із цієї тіні. Так склалося, що він народився за кордоном, там він провів усе своє життя. Але він є українцем, у ньому тече українська кров, він грає за збірну країни, і я переконаний, що він обов’язково повернеться до України, – сказав мер Києва.

Старший син Віталія, 25-річний Єгор, взимку отримав диплом Лондонської школи економіки та політичних наук і продовжив навчання за спеціальністю бізнес-менеджмент. За словами Кличка, він не радить сину будувати кар’єру в політиці.

– Політика – це велике озеро з лайном. І я не бажаю цього своїм дітям, так сталося, що я плаваю в цьому озері. Робимо все, щоби зробити політику чесною, – додав Віталій.

