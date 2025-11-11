Через постійні обстріли енергетичної інфраструктури українці нерідко опиняються без світла, і зірки – не вийняток.

Факти ICTV розпитали акторів серіалу Служба 112, прем’єра якого відбудеться 8 грудня на ICTV2, чим вони займаються під час блекаутів та які лайфхаки мають.

Катерина Варченко

Акторка зізналася, що, як і всі батьки, намагається до відключень забрати дітей зі школи та приготувати вечерю.

– Один раз при свічках – це романтично, а кожного вечора – вже складніше. Але ми справляємось: як і усі, маємо повербанки, аварійні лампочки, що працюють без електрики, – поділилася Катерина Варченко.

Зірка додала, що дуже пишається усіма українцями, які здатні адаптуватися до найскладніших умов та пережити їх, як би важко не було.

Артем Позняк

Родина актора перебуває за кордоном, а сам він, за його словами, споживає небагато електроенергії.

Артем Позняк зізнався, що слідкує за графіком відключень і планує домашні справи відповідно. Крім того, він має повербанк, запас батарейок і свічок, а також продукти, що не псуються.

– Тривалі відключення використовую для тренувань, а ще – граю на барабані, в мене є барабанна установка, яка не залежить від електрики. Читання книжок при свічках – моя улюблена справа, свого роду терапія та саморозвиток одночасно, – розповів артист.

Позняк зауважив, що нашу націю відключеннями не зламати, адже “краще без світла в Україні, ніж з електрикою в руському мірі”.

Катерина Вишнева

Акторка жартує, що живе в “модній печері” на 15-му поверсі. Коли в неї трапляється блекаут, то зникає і світло, і вода. Ліфт не працює і плитка без електрики теж.

– В мене є семирічна донька, і її прогулянки, гуртки і школу, а також мою роботу ніхто не відміняв. Тож мінімум двічі, а зазвичай більше, разів на день нам доводиться спускатися і підніматися пішки. Ставлюся до цього спокійно, це моя альтернатива спортзалу, завдяки чому маю підтягнуті сідниці, – з гумором каже Катерина Вишнева.

З лайфхаків родину артистки рятує мультиварка, яка автоматично готує, коли є світло, а чоловік-військовий подарував дружині зарядну станцію. До неї Катерина підключає чайник, мікрохвильовку або ту ж мультиварку.Також у запасі Вишнева має блогерські лампочки для освітлення, ліхтарики для страховки та свічки для романтики.

