Через постійні обстріли енергетичної інфраструктури українці нерідко опиняються без світла, і зірки – не вийняток.

Факти ICTV розпитали акторів серіалу Служба 112, прем’єра якого відбудеться 8 грудня на ICTV2, чим вони займаються під час блекаутів та які лайфхаки мають.

Катерина Варченко

Фото з особистого архіву Катерини Варченко

Катерина Варченко

Акторка зізналася, що, як і всі батьки, намагається до відключень забрати дітей зі школи та приготувати вечерю.

– Один раз при свічках – це романтично, а кожного вечора – вже складніше. Але ми справляємось: як і усі, маємо повербанки, аварійні лампочки, що працюють без електрики, – поділилася Катерина Варченко.

Зірка додала, що дуже пишається усіма українцями, які здатні адаптуватися до найскладніших умов та пережити їх, як би важко не було.

Артем Позняк

Фото з особистого архіву Артема Позняка

Артем Позняк

Родина актора перебуває за кордоном, а сам він, за його словами, споживає небагато електроенергії.

Артем Позняк зізнався, що слідкує за графіком відключень і планує домашні справи відповідно. Крім того, він має повербанк, запас батарейок і свічок, а також продукти, що не псуються.

– Тривалі відключення використовую для тренувань, а ще – граю на барабані, в мене є барабанна установка, яка не залежить від електрики. Читання книжок при свічках – моя улюблена справа, свого роду терапія та саморозвиток одночасно, – розповів артист.

Позняк зауважив, що нашу націю відключеннями не зламати, адже “краще без світла в Україні, ніж з електрикою в руському мірі”.

Катерина Вишнева

Фото: Валерія Проценко

Катерина Вишнева

Акторка жартує, що живе в “модній печері” на 15-му поверсі. Коли в неї трапляється блекаут, то зникає і світло, і вода. Ліфт не працює і плитка без електрики теж.

– В мене є семирічна донька, і її прогулянки, гуртки і школу, а також мою роботу ніхто не відміняв. Тож мінімум двічі, а зазвичай більше, разів на день нам доводиться спускатися і підніматися пішки. Ставлюся до цього спокійно, це моя альтернатива спортзалу, завдяки чому маю підтягнуті сідниці, – з гумором каже Катерина Вишнева.

З лайфхаків родину артистки рятує мультиварка, яка автоматично готує, коли є світло, а чоловік-військовий подарував дружині зарядну станцію. До неї Катерина підключає чайник, мікрохвильовку або ту ж мультиварку.Також у запасі Вишнева має блогерські лампочки для освітлення, ліхтарики для страховки та свічки для романтики.

завершені зйомки серіалу Служба 112

