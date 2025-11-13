Компанія 20th Century Studios показала перший трейлер фільму Диявол носить Prada 2. Сиквел культової комедійної драми вийде на великі екрани 1 травня 2026 року.

Диявол носить Prada 2 – трейлер

У короткому ролику творці фільму показали Меріл Стріп та Енн Гетевей, які виконують ролі Міранди Прістлі та Енді Сакс відповідно. Героїні зустрічаються у ліфті офісу журналу Runway, а на тлі грає хіт Мадонни – Vogue.

Окрім Стріп та Гетевей, до своїх ролей повернуться Емілі Блант і Стенлі Туччі. Головні герої, як і в оригінальному фільмі 2006 року, з’являться на модних вулицях Нью-Йорка та в елегантних офісах журналу Runway.

До акторського складу також приєднаються Кеннет Брана, Симон Ешлі, Джастін Теру, Люсі Лью, Патрік Браммелл, Калеб Хірон, Гелен Дж. Шен, Полін Шаламе, Бенджамін Джозеф Новак і Конрад Рікамора.

Трейсі Томс і Тібор Фельдман повторять свої ролі Лілі та Ірва з першого фільму. Режисером сиквелу виступив Девід Франкель, а сценаристкою – Алін Брош Маккена.

Зазначимо, що фільм Диявол носить Prada заснований на однойменному романі Лорен Вайсбергер, який був опублікований ще у 2003 році. Офіційна екранізація вийшла на екрани у 2006 році, а продовження глядачі побачать вже наступної весни.

