Американский рэпер и музыкальный продюсер Шон Комбс, известный как P. Diddy, проведет за решеткой на месяц дольше, чем планировалось.

Ранее сообщалось, что Комбс должен был выйти на свободу 8 мая 2028 года.

Срок заключения P. Diddy продлили

Новая дата освобождения назначена на 4 июня 2028 года. Причины изменения срока официально не раскрываются, однако это произошло после сообщений о нарушении им нескольких правил в тюрьме.

Ни представители артиста, ни Бюро федеральных тюрем США не комментировали ситуацию.

На прошлой неделе СМИ узнали, что 54-летнего музыканта обвинили в якобы изготовлении “домашнего алкоголя” из ферментированного сахара, напитка Fanta и яблок в Федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

Представитель Комбса пояснил, что рэпер только недавно прибыл в учреждение после перевода из тюрьмы Бруклина и “сосредоточен на адаптации, работе над собой и постепенном совершенствовании”. Он также добавил, что вокруг известных людей в подобных условиях всегда появляется много слухов, большинство из которых не соответствуют действительности.

Впоследствии выяснилось, что рэпера снова наказали. На этот раз за участие в запрещенном трехстороннем телефонном звонке 3 ноября, за несколько дней до перевода в Нью-Джерси.

По данным источников, сам артист утверждал, что не знал о запрете на такие звонки, потому что не получил тюремное руководство по правилам. Представитель музыканта заявил, что этот звонок был «процедурным» и связан с общением со стороной защиты, а следовательно, подпадает под защиту адвокатской тайны.

Приговор для Шона Комбса

P. Diddy находится в тюрьме с сентября 2024 года. Тогда его арестовали по обвинениям в сговоре с целью рэкета, секс-трафика и транспортировки людей для оказания сексуальных услуг.

Судебный процесс начался в мае, а уже в июле Комбса признали виновным в перевозке людей для проституции, однако оправдали по более серьезным обвинениям.

В октябре суд назначил ему наказание – четыре года и два месяца лишения свободы, штраф в размере $ 500 тыс., а также обязательное участие в программах по лечению зависимостей и психического здоровья.

