Американський репер Шон Комбс, відомий як P. Diddy, пережив небезпечний інцидент у федеральній в’язниці в Брукліні.

За словами його давнього друга Чарлуччі Фінні, до камери музиканта проник інший ув’язнений із саморобним ножем та притиснув лезо до його горла, поки він спав.

Напад у в’язниці на Шона Комбса

Фінні заявив, що нападник підійшов настільки близько, що міг убити репера за кілька секунд. Він вважає, що це була спроба залякування.

Зараз дивляться

– Якби цей чоловік хотів нашкодити, Шона вже не було б. Це було попередження, – переконаний друг P. Diddy.

Адвокати Комбса під час суду також повідомляли про загрозу його життю – інший ув’язнений нібито хотів набути авторитету, завдавши шкоди знаменитості.

Репер перебуває у в’язниці вже понад рік та просить перевести його до безпечнішої установи у Нью-Джерсі, де він міг би проходити реабілітацію й бачитися з родиною.

Що відбувається зі справою P. Diddy

У липні репера виправдали за звинуваченням у торгівлі людьми. Разом із тим суд встановив, що він організовував та оплачував приїзд ескорту на приватні секс-вечірки з наркотиками

Комбса засуджено до 50 місяців ув’язнення і штрафу $500 тис. Він подав апеляцію, запевняючи, що проходить програми самовдосконалення та прагне “залишатися мирною і тверезою людиною”.

Білий дім також спростував чутки про можливе помилування з боку президента Дональда Трампа, назвавши їх “фейковими”.

Джерело : Daily Mail

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.