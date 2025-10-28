Стала відома дата звільнення скандального репера Шона Комбса, відомого як P.Diddy, із в’язниці у Брукліні. На початку жовтня його засудили до 50 місяців за ґратами і штрафу $500 тис.

Коли P.Diddy вийде із в’язниці

Згідно з відкритими даними Федерального бюро в’язниць, P.Diddy вийде на волю 8 травня 2028 року.

Комбса визнали винним за двома із п’яти пунктів обвинувачення. Репера засудили за перевезення людей з метою проституції або інших незаконних сексуальних дій.

Однак у липні суд присяжних виправдав P.Diddy за більш серйозними звинуваченнями у сексуальній торгівлі людьми та рекеті, за які йому загрожувало кілька десятиліть за ґратами або навіть довічне ув’язнення.

Дата звільнення Комбса відображає термін, який він вже відбув. Репер вже провів у в’язниці близько року. З моменту арешту у вересні 2024 року він утримується в міському слідчому ізоляторі в Брукліні.

Нещодавно стало відомо, що на P. Diddy напали з ножем у в’язниці. За словами його давнього друга Чарлуччі Фінні, до камери музиканта проник інший ув’язнений із саморобним ножем.

Джерело : CNN

