Зірка Території А Анжеліка Рудницька заявила, що співак Олександр Пономарьов свого часу доклався до закриття культової програми.

За словами ведучої легендарного хіт-параду, вона памʼятає усе зроблене, але “ніколи не тримає зла ні на кого”

Рудницька про Пономарьова та Територію А

Ще у давніх інтервʼю артистка натякала, що зняття передачі з ефіру могло статися через конфлікт з виконавцем хіта З ранку до ночі.

Зараз Анжеліка Рудницька не прагне розкривати всі подробиці минулого, але й не відмовляється від своїх слів.

– У світі так багато прекрасного, чого я повинна пам’ятати це погане. Але так, він відіграв свою роль в тому, щоб захейтити Територію А, – підтвердила Рудницька.

Вона не лише не хоче вдаватися в деталі старої історії, а й, за її власними словами, не має бажання “взагалі про Пономарьова говорити”. Ведуча Території А додала, що не підтримує спілкування з артистом і на тлі повномасштабної війни спільних проєктів із ним також не мала.

– Поки що в нас немає спільної мети. Її можна завжди знайти, але от реально ми з ним не перетиналися, і слава Богу. Якби, ми десь були потрібні одне одному, як митці, які можуть щось спільне зробити для нашої країни, напевно, ми об’єдналися б. Але от я десять років їздила на фронт, я ні разу не зустріла там Пономарьова. А всіх, кого я зустріла, з тими ми об’єднувалися й щось робили, – заявила Анжеліка Рудницька.

Вона нагадала, що Територія А пішла з екранів на піку популярності. Це, на її думку, було нелогічним рішенням, а тому Рудницька вважає, що це було “комусь потрібно”.

Зірка поміркувала й про можливе відродження проєкту. За словами ведучої, інтерес до нього досі великий – концерти з нагоди 30-річчя Території у Києві та Львові зібрали багато публіки.

Водночас Анжеліка Рудницька переконана, що формат хіт-параду 90-х у первісному вигляді вже не працює. Відновлення було б можливе, хіба що у цифровому форматі, припустила ведуча.

Фото: Олександр Пономарьов, Анжеліка Рудницька

