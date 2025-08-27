Продюсерка Олена Мозгова вперше розповіла про причини розлучення зі співаком Олександром Пономарьовим. Пара прожила в шлюбі 10 років, у них є спільна донька Євгенія.

Мозгова про розрив з Пономарьовим

Раніше Пономарьов стверджував, що причиною розриву стосунків стала зрада Мозгової. Однак в інтерв’ю Аліні Доротюк продюсерка заявила, що фізичної зради з її боку не було.

В той час до Олени почав залицятися інший чоловік, він дарував їй квіти, подарунки. За словами продюсерки, це було незвично для неї, адже в стосунках зі співаком таких знаків уваги ніколи не було. Все це допомогло Мозговій поставити крапку у шлюбі з Пономарьовим.

Олена каже, що довго не могла наважитися піти від Олександра. Спочатку її стримували фінанси, адже потрібно було забезпечувати двох доньок.

Коли Мозгова стала фінансово незалежною, то їй бракувало сил, щоб завершити ці стосунки. Водночас продюсерка зазначила, що у стосунках з Пономарьовим “не просто терпіла, а могла дати здачі”, натякаючи на психологічне та фізичне насильство. Однак у подробиці Олена вдаватися не стала.

– У мене вже був супротив, я вже не просто терпіла, я могла дати здачі. Так (доходило до фізичного насильства, – Ред.). Потім з’явилися сили внутрішні, я чесно сказала, що закохалася і мені треба йти. Треба це все закінчувати, тому що нічого доброго з цього вже точно не буде, – поділилася продюсерка.

Мозгова також стверджує, що стикалася з безпідставними ревнощами з боку Пономарьова. Через це вона мусила постійно їздити з ним на гастролі. Олена каже, що її врятувала робота, хоча Олександр спершу був проти того, аби вона працювала.

– Коли мені запропонували піти на канал, то друзі мені сказали: Йди, це єдине, що тебе може врятувати, ти ж все робиш для нього, а він цього не цінує. Хоча на гастролі я мусила їздити, навіть коли не хотіла. Всі аб’юзери дуже ревниві. Кохання не було, але ревнощі були. Ці ревнощі – це найстрашніше, а особливо ще й безпідставно. Мене врятувало те, що я пішла на роботу. Друг тоді навіть вмовив Сашу, щоб він погодився, щоб я пішла на роботу, – сказала продюсерка.

За словами Олени, вона не розповідала правду про шлюб з Пономарьовим через прохання доньок, а також через виховання, яке не дозволяло їй виносити особисте життя назагал. Нині ж продюсерка вирішила поділитися своєю історією, аби жінки, які перебувають в аб’юзивних стосунках, наважилися їх завершити.

До слова, батьки Мозгової також не знали правду про стосунки доньки.

– Я не могла розповісти татові, бо боялася, що він його (Пономарьова, – Ред.) вб’є. Я єдина найкоханіша принцеса, і якщо б він дізнався про якісь такі історії, він би просто його задушив. Я не могла йому це сказати, – сказала Олена.

Мозгова додала, що не підтримує жодні стосунки з Пономарьовим, хоча доньки спілкуються з артистом.

Фото: Олена Мозгова, Олександр Пономарьов

