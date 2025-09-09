Фінал другого сезону Венздей подарував глядачам видовищну розв’язку, але водночас залишив низку інтриг, які визначатимуть подальший розвиток історії.

Перед фанатами історії про похмуру спадкоємицю родини Аддамсів постали аж шість питань, про які ми розкажемо далі. Проте мусимо попередити, що цей матеріал сповнений спойлерів.

Тому, сподіваємося, ви вже встигли подивитися усі епізоди.

Зараз дивляться

Чому Венздей врятувала Тайлера

У кульмінаційній сцені Венздей мала можливість убити Тайлера, прив’язаного до машини Айзека. Натомість вона вирішила звільнити його.

Це стало несподіванкою, адже раніше Венздей не проявляла жодного співчуття до хлопця після його зради та вбивств. Їхнє минуле коротке романтичне зближення, здавалось, було остаточно перекреслене.

Питання тепер полягає в тому, чому вона змінила свою позицію і які наслідки матиме це рішення у майбутньому.

Що буде з Енід

Енід Сінклер, яка врятувала Венздей, знову трансформувалася у вовка, хоч і не було повного місяця.

Міс Капрі припустила, що вона може бути альфою, а це означає величезну силу й одночасно небезпеку. Альфи ризикують назавжди залишитися у вовчій подобі після перетворення під час повного місяця.

Після фіналу Венздей вирушає на пошуки подруги, яку вдалося зафіксувати камерами спостереження неподалік канадського кордону. Невідомо, чи Енід справді альфа, і чи є спосіб повернути їй людську форму, але історія обіцяє продовження.

Куди міс Капрі везе Тайлера

На могилах своїх батьків Тайлер зустрічає міс Капрі. Знаючи, що гайди-чоловіки не можуть довго жити без господаря, вона пропонує йому альтернативу – таємну спільноту, де їм не потрібні власники. У фіналі вона зізнається, що її батько був гайдом.

Це породжує нові питання: чи справді існує таємна спільнота, чи Капрі бреше? Чи зможе Тайлер стати на шлях спокути, чи знову використає доброту інших у власних цілях?

Що відбувається з Гестер та Офелією

У фіналі Мортіція дарує Венздей щоденник своєї сестри Офелії. Переглядаючи його, дівчина бачить коротке видіння, що підтверджує – її тітка жива.

Втім, таємнича жінка не лише перебуває у прихованій кімнаті будинку бабуні Гестер Фрамп, а й пише на стіні загрозливе послання: Венздей має померти.

Чи замішана Гестер у цій змові? Чи хоче вона використати онуку, чи, навпаки, врятувати її? Справжні мотиви поки що лишаються в тіні.

Хто стане новим директором Nevermore

Директор Дорт загинув після викриття його махінацій, і школа знову залишилася без керівника. Ларісса Вімс, яка постає перед Венздей як духовний провідник, визнає, що Невермор потребує лідера з бездоганною моральністю.

Серед викладачів вільних кадрів немає – міс Капрі зайнята Тайлером, голова професора Орлофф вбита Айзеком. Мортіція могла б взяти керівництво на себе, проте ймовірніше, що з’явиться новий персонаж, який задасть інший курс школі.

Чи повернуться сили Венздей

Упродовж більшої частини другого сезону Венздей залишалася без своїх надзвичайних здібностей. Лише у фіналі завдяки тому, що між нею та матірʼю почав танути лід, дівчина отримала коротке видіння про Офелію.

Втім, її дар повністю не відновився. Постає питання: чи зможе Венздей знову повноцінно користуватися своїми здібностями? І якщо так – чи допоможуть вони їй, враховуючи, що видіння не завжди можна тлумачити буквально?

Відповіді на усі ці запитання шанувальники дізнаються вже у Венздей 3 сезон, тим паче, що Netflix офіційно анонсував продовження свого готичного хіта.

Джерело : Variety

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.