Колишня дружина співака Віктора Павліка, 52-річна танцівниця Лариса Созаєва, вдруге вийшла заміж. Її обранцем став чоловік на ім’я Костянтин.

Пара натрапила одне на одного в застосунку для знайомств Tinder. Зустрічатися закохані почали за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення РФ. Згодом вони з’їхалися і почали жити разом.

Ексдружина Павліка вийшла заміж

Костянтин та Лариса уклали шлюб у застосунку Дія, перебуваючи при цьому у різних місцях. Пишних святкувань пара не влаштовувала.

Хоч спершу у них була ідея організувати церемонію одруження, щоб розділити цей момент із дітьми Костянтина, які під час війни виїхали з мамою за кордоном.

– Ми така сучасна крута пара за 50 у стосунках-застосунках! Я була на роботі, Костя в іншому місці. Ми з телефонами в руках поєднали наші долі! Але все-таки ми чекали, що його колишня дружина привезе дітей в Україну і буде скромне дійство одруження, – розповіла Созаєва.

Закохані також обійшлися без традиційного освідчення. Лариса каже, що все стало зрозуміло, коли вони з Костянтином почали жити разом.

– Щодо пропозиції, то її не було! Для Кості все просто – він переїхав до мене, бо мені так було зручно. Ми стали жити разом і це означало: ти моя дружина, я з тобою до кінця, – поділилася танцівниця.

Нагадаємо, що Лариса Созаєва – третя офіційна дружина співака Віктора Павліка. Танцівниця народила йому сина Павла, який помер у 2020 році через онкологію.

