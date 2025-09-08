Віктор Павлік згадав свого покійного сина Павла, який помер від онкології п’ять років тому. Артист розповів, як переживає втрату рідної людини та як часто навідується до сина на могилу.

Павлік про покійного сина

Співак зазначив, що регулярно їздить на могилу до Павла. Там він спілкується з сином, який пішов з життя 7 серпня 2020 року. Павлу був всього 21 рік.

– На могилу їжджу постійно. Це може бути раз на два тижні, раз на тиждень, може бути раз в місяць, але не рідше. Коли осінь наступає, мені потрібно літній штучний букет квітів поміняти на осінній. Свічечку запалюю, яка горітиме 72 години, спілкуюся з ним, – поділився Віктор.

Іноді Павлік бере з собою на кладовище маленьку колонку, щоб увімкнути пісню Почуття – любов, слова до якої написав Павло.

Зараз дивляться

– Часом беру з собою маленьку колоночку. Я співаю пісню, слова до якої він написав у свій час. Почуття – любов, називається. Прокручую цю пісню тихенько з плеєра, наспівуючи про себе, – розповів артист.

Віктор Павлік додав, що сумує за сином, а біль втрати з часом не зникає, а лише притупляється.

Зазначимо, що син артиста протягом двох років боровся із саркомою хребців. Павло переніс 18 курсів хімієтерапії і променевої терапії, але хвороба виявилася сильнішою.

Фото: Віктор Павлік

Джерело : Люкс ФМ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.