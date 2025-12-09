Дружина заробляє більше: Юрій Вихованець про спільний бюджет з Fiїnka
Зірка серіалу Служба 112 Юрій Вихованець розкрив, скільки зараз заробляє у театрі та як веде родинний бюджет із дружиною – співачкою Fiїnka.
Юрій Вихованець про заробітки
За словами Юрія, наразі головні джерела його доходу – це театр та участь у кінопроєктах. Театральна зарплата актора зараз становить трохи більше ніж 20 тис. грн. Якщо додаються зйомки в кіно – виходить відчутніше.
– З двох проєктів разом з зарплатами, ну, там до 500 тис. може дійде, – розповів Вихованець.
Щоправда, Юрій одразу зауважив, що це дохід не за місяць, а приблизно за пів року, і така сума можлива лише тоді, коли є паралельні кінопроєкти.
Бюджет із дружиною в актора спільний. Вихованець зізнався, що наразі Fiїnka на музиці заробляє більше, ніж він, проте, сидіти склавши руки, не збирається.
– Я йду до того, щоб заробляти більше. Просто хочеться робити те, що ти хочеш, і воно добре йде, просто від періодичності залежить, – пояснив Юрій.
Юрій Вихованець про витрати
Родина актора та співачки проживає у власній квартирі в Івано-Франківську. Вихованець зазанчив, що комунальні послуги стають десь у 4 тис. грн на місяць, інші ж спільні витрати залежать від різних обставин.
– Буває, що день народження в похресників – там взагалі завал. Зараз Миколай йде, – підрахував Юрій.
При цьому зірка серіалу Служба 112 зізнався, що особливо витратах вони себе не обмежують, хоча спеціально бюджет не розподіляють. Юрій Вихованець розповів, що такий досвід уже був, і планувати, тримаючи себе в рамках, – не для них.
Фото: Слава Дьомін