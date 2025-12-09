Звезда сериала Служба 112 Юрий Выхованец рассказал, сколько сейчас зарабатывает в театре и как ведет семейный бюджет с женой – певицей Fiїnka.

Юрий Выхованец о заработках

По словам Юрия, сейчас основные источники его дохода – это театр и участие в кинопроектах. Театральная зарплата актера сейчас составляет чуть более 20 тыс. грн. Если добавляются съемки в кино – получается ощутимее.

– Из двух проектов вместе с зарплатами, ну, там до 500 тыс. может дойти, – рассказал Выхованец.

Правда, Юрий сразу заметил, что это доход не за месяц, а примерно за полгода, и такая сумма возможна только тогда, когда есть параллельные кинопроекты.

Бюджет с женой у актера общий. Выхованец признался, что сейчас Fiїnka на музыке зарабатывает больше, чем он, однако сидеть сложа руки не собирается.

– Я иду к тому, чтобы зарабатывать больше. Просто хочется делать то, что ты хочешь, и оно хорошо идет, просто от периодичности зависит, – пояснил Юрий.

Юрий Выхованец о расходах

Семья актера и певицы проживает в собственной квартире в Ивано-Франковске. Выхованец отметил, что коммунальные услуги составляют около 4 тыс. грн в месяц, другие же общие расходы зависят от различных обстоятельств.

– Бывает, что день рождения у крестников – там вообще завал. Сейчас Николай идет, – подсчитал Юрий.

При этом звезда сериала Служба 112 признался, что особенно в расходах они себя не ограничивают, хотя специально бюджет не распределяют. Юрий Выхованец рассказал, что такой опыт уже был, и планировать, держа себя в рамках, – не для них.

Фото: Слава Демин

