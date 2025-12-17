У Києві тривають зйомки нового кримінально-медичного процедуралу Екстрена допомога – спільного проєкту UPHub та ICTV2.

Серіал розповість про роботу служби екстреної медичної допомоги та протистояння двох різних підходів до порятунку людей. Головні ролі виконують Юрій Вихованець і Віктор Жданов.

Про що серіал Екстрена допомога

В основі сюжету – конфлікт між класичною бригадою швидкої допомоги та експериментальною парамедичною командою.

Зараз дивляться

З одного боку – досвідчений лікар Анатолій Савчук (Віктор Жданов), який працює за перевіреними роками протоколами. З іншого – ветеран війни, бойовий парамедик, а нині цивільний працівник швидкої Макс Коваленко (Юрій Вихованець), який намагається впровадити нову систему реагування на виклики.

серіал Екстрена допомога

Фото: на зйомках серіалу Екстрена допомога/ICTV2

За сюжетом, ініціативи Макса постійно блокують чиновники та бюрократична система. Щоб довести ефективність своїх методів, він за підтримки впливового друга з МОЗ запускає ризикований експеримент – публічне змагання з найкращою київською бригадою швидкої.

серіал Екстрена допомога

Фото: на зйомках серіалу Екстрена допомога/ICTV2

У цьому протистоянні беруть участь також донька Савчука Оксана (Анастасія Цимбалару) та чиновник Ярослав Левченко (Сергій Кисіль), чия лояльність опиниться під питанням.

– У мене тут чудові партнери. І нарешті ми в тандемі із Сергієм Киселем! Це вже не перший мій медичний серіал, тож, здається, це стає моїм профілем. І попередній досвід точно зіграє мені в плюс у роботі над цим серіалом, – поділилася акторка Анастасія Цимбалару.

серіал Екстрена допомога

Фото: на зйомках серіалу Екстрена допомога/ICTV2

Робота над серіалом Екстрена допомога

До створення серіалу долучилися режисери Денис Тарасов та Олег Туранський, зокрема відомий за проєктами ICTV Гарячий та Володимирська 15.

– Цей проєкт обіцяє бути дуже динамічним і цікавим. А герої, яких ми представимо в ньому, глядачу будуть дуже близькі. Особливої уваги надаємо суті реформи та деталям кейсів, у чому неоцінену допомогу нам надали консультанти-медики, – зауважив Олег Туранський.

Премʼєра процедуралу Екстрена допомога запланована на наступний рік на телеканалі ICTV2.

Поки ж глядачів запрошують на перегляд нових епізодів серіалу Служба 112, що виходять о 20:00. Проєкт розповідає про будні об’єднаної служби порятунку – поліцейських, рятувальників і парамедиків – із фірмовим гумором ICTV2 та особистими історіями героїв.

Читайте також
Пророцтво, квіти та кохання: цікаві факти про зірку серіалу Служба 112 Артема Позняка
Артем Позняк

Пов'язані теми:

ICTVАнастасія ЦимбаларуСеріал
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.