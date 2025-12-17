У Києві тривають зйомки нового кримінально-медичного процедуралу Екстрена допомога – спільного проєкту UPHub та ICTV2.

Серіал розповість про роботу служби екстреної медичної допомоги та протистояння двох різних підходів до порятунку людей. Головні ролі виконують Юрій Вихованець і Віктор Жданов.

Про що серіал Екстрена допомога

В основі сюжету – конфлікт між класичною бригадою швидкої допомоги та експериментальною парамедичною командою.

З одного боку – досвідчений лікар Анатолій Савчук (Віктор Жданов), який працює за перевіреними роками протоколами. З іншого – ветеран війни, бойовий парамедик, а нині цивільний працівник швидкої Макс Коваленко (Юрій Вихованець), який намагається впровадити нову систему реагування на виклики.

За сюжетом, ініціативи Макса постійно блокують чиновники та бюрократична система. Щоб довести ефективність своїх методів, він за підтримки впливового друга з МОЗ запускає ризикований експеримент – публічне змагання з найкращою київською бригадою швидкої.

У цьому протистоянні беруть участь також донька Савчука Оксана (Анастасія Цимбалару) та чиновник Ярослав Левченко (Сергій Кисіль), чия лояльність опиниться під питанням.

– У мене тут чудові партнери. І нарешті ми в тандемі із Сергієм Киселем! Це вже не перший мій медичний серіал, тож, здається, це стає моїм профілем. І попередній досвід точно зіграє мені в плюс у роботі над цим серіалом, – поділилася акторка Анастасія Цимбалару.

Робота над серіалом Екстрена допомога

До створення серіалу долучилися режисери Денис Тарасов та Олег Туранський, зокрема відомий за проєктами ICTV Гарячий та Володимирська 15.

– Цей проєкт обіцяє бути дуже динамічним і цікавим. А герої, яких ми представимо в ньому, глядачу будуть дуже близькі. Особливої уваги надаємо суті реформи та деталям кейсів, у чому неоцінену допомогу нам надали консультанти-медики, – зауважив Олег Туранський.

Премʼєра процедуралу Екстрена допомога запланована на наступний рік на телеканалі ICTV2.

Поки ж глядачів запрошують на перегляд нових епізодів серіалу Служба 112, що виходять о 20:00. Проєкт розповідає про будні об’єднаної служби порятунку – поліцейських, рятувальників і парамедиків – із фірмовим гумором ICTV2 та особистими історіями героїв.

