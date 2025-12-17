Ветеран против системы: ICTV2 снимают новый процедурал Экстренная помощь
- В Киеве продолжаются съемки криминально-медицинского процедурала Экстренная помощь.
- Главный герой – ветеран и парамедик Макс Коваленко, который пытается изменить систему.
- В сериале поднимается тема медицинской реформы и эффективности современных протоколов спасения.
В Киеве продолжаются съемки нового криминально-медицинского процедурала Экстренная помощь – совместного проекта UPHub и ICTV2.
Сериал расскажет о работе службы экстренной медицинской помощи и противостоянии двух разных подходов к спасению людей. Главные роли исполняют Юрий Выхованец и Виктор Жданов.
О чем сериал Экстренная помощь
В основе сюжета – конфликт между классической бригадой скорой помощи и экспериментальной парамедицинской командой.
С одной стороны – опытный врач Анатолий Савчук (Виктор Жданов), который работает по проверенным годами протоколам. С другой – ветеран войны, боевой парамедик, а ныне гражданский работник скорой помощи Макс Коваленко (Юрий Выхованец), который пытается внедрить новую систему реагирования на вызовы.
По сюжету, инициативы Макса постоянно блокируют чиновники и бюрократическая система. Чтобы доказать эффективность своих методов, он при поддержке влиятельного друга из Минздрава запускает рискованный эксперимент – публичное соревнование с лучшей киевской бригадой скорой помощи.
В этом противостоянии участвуют также дочь Савчука Оксана (Анастасия Цимбалару) и чиновник Ярослав Левченко (Сергей Кисиль), чья лояльность окажется под вопросом.
– У меня здесь замечательные партнеры. И наконец-то мы в тандеме с Сергеем Киселем! Это уже не первый мой медицинский сериал, так что, кажется, это становится моим профилем. И предыдущий опыт точно сыграет мне на руку в работе над этим сериалом, – поделилась актриса Анастасия Цимбалару.
Работа над сериалом Экстренная помощь
К созданию сериала присоединились режиссеры Денис Тарасов и Олег Туранский, в частности известный по проектам ICTV Горячий и Владимирская 15.
– Этот проект обещает быть очень динамичным и интересным. А герои, которых мы представим в нем, будут очень близки зрителям. Особое внимание мы уделяем сути реформы и деталям кейсов, в чем нам оказали неоценимую помощь консультанты-медики, – отметил Олег Туранский.
Премьера процедурала Экстренная помощь запланирована на следующий год на телеканале ICTV2.
Пока же зрителей приглашают на просмотр новых эпизодов сериала Служба 112, которые выходят в 20:00. Проект рассказывает о буднях объединенной службы спасения – полицейских, спасателей и парамедиков – с фирменным юмором ICTV2 и личными историями героев.