В Киеве продолжаются съемки нового криминально-медицинского процедурала Экстренная помощь – совместного проекта UPHub и ICTV2.

Сериал расскажет о работе службы экстренной медицинской помощи и противостоянии двух разных подходов к спасению людей. Главные роли исполняют Юрий Выхованец и Виктор Жданов.

О чем сериал Экстренная помощь

В основе сюжета – конфликт между классической бригадой скорой помощи и экспериментальной парамедицинской командой.

С одной стороны – опытный врач Анатолий Савчук (Виктор Жданов), который работает по проверенным годами протоколам. С другой – ветеран войны, боевой парамедик, а ныне гражданский работник скорой помощи Макс Коваленко (Юрий Выхованец), который пытается внедрить новую систему реагирования на вызовы.

По сюжету, инициативы Макса постоянно блокируют чиновники и бюрократическая система. Чтобы доказать эффективность своих методов, он при поддержке влиятельного друга из Минздрава запускает рискованный эксперимент – публичное соревнование с лучшей киевской бригадой скорой помощи.

В этом противостоянии участвуют также дочь Савчука Оксана (Анастасия Цимбалару) и чиновник Ярослав Левченко (Сергей Кисиль), чья лояльность окажется под вопросом.

– У меня здесь замечательные партнеры. И наконец-то мы в тандеме с Сергеем Киселем! Это уже не первый мой медицинский сериал, так что, кажется, это становится моим профилем. И предыдущий опыт точно сыграет мне на руку в работе над этим сериалом, – поделилась актриса Анастасия Цимбалару.

Работа над сериалом Экстренная помощь

К созданию сериала присоединились режиссеры Денис Тарасов и Олег Туранский, в частности известный по проектам ICTV Горячий и Владимирская 15.

– Этот проект обещает быть очень динамичным и интересным. А герои, которых мы представим в нем, будут очень близки зрителям. Особое внимание мы уделяем сути реформы и деталям кейсов, в чем нам оказали неоценимую помощь консультанты-медики, – отметил Олег Туранский.

Премьера процедурала Экстренная помощь запланирована на следующий год на телеканале ICTV2.

Пока же зрителей приглашают на просмотр новых эпизодов сериала Служба 112, которые выходят в 20:00. Проект рассказывает о буднях объединенной службы спасения – полицейских, спасателей и парамедиков – с фирменным юмором ICTV2 и личными историями героев.

