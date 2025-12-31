Корейські серіали, або дорами, давно знайшли свою віддану аудиторію. Для частини українців вони стали альтернативою контенту з країни-агресора, тоді як інші відкрили для себе корейські дорами задовго до світового феномену Гри в кальмара.

Щорічно проекти з Південної Кореї входять до десятки найпопулярніших неангломовних шоу у світі. Багато в чому цьому сприяли масштабні інвестиції з боку таких платформ, як Netflix, Disney і Amazon, які активно вкладаються у виробництво корейського контенту.

Найкращі корейські дорами 2025 року

За різними оцінками, у 2025 році в Південній Кореї вийшло понад 100 дорам найрізноманітніших жанрів – від романтики до трилерів. Факти ICTV не переглядали їх усі, проте ознайомилися з частиною новинок і відібрали, на наш суб’єктивний погляд, проекти, які дійсно заслуговують на увагу.

Зараз дивляться

1. Каламутний потік

Каламутний потік – один із найкращих історичних серіалів 2025 року, який поєднує захопливий сюжет, сильну акторську гру та гостру соціальну проблематику.

Серіал відходить від традиційних історій про королівські родини і розповідає про життя бандитів, купців і робітничого класу на берегах річки Хан у корумпованому Чосоні. Торговці тремтять перед бандами, які контролюють порти, а прості люди виживають як можуть, сплачуючи податки місцевій владі.

У центрі історії – троє героїв: Джан Сі Юль (Ровун), змушений приєднатися до банди розбійників після трагічного дитинства; Чон Чон (Пак Со Хам), новий державний службовець з високими ідеалами, який прагне змінити систему; та Чхве Ін (Сін Є Ин), яка мріє стати чесною торговицею, але стикається з труднощами через масштабну корупцію.

Наріжним каменем серіалу є фраза: Якщо народ мовчить, держава виживає, що підкреслює його соціальну глибину. Дев’ять епізодів тримають глядача в напрузі від першої до останньої сцени.

2. Курок

Антиутопічна корейська дорама Курок створює рідкісний ефект binge-watching і змушує дивитися всі епізоди підряд. У дорамі Курок жанр плавно переходить від драми до криміналу, бойовика та врешті трилера.

Серіал від Netflix розповідає про вигадану версію Південної Кореї, де зброя стає легкодоступною, водночас в реальності володіння нелегальною зброєю суворо заборонене та контролюється.

У центрі сюжету поліцейський та колишній спецпризначенець Лі До (Кім Нам Гіль), який намагається запобігти збройному хаосу в суспільстві. Але справжнє захоплення глядач отримує від персонажа у виконанні Кім Йон Квана, який постає таким же різноманітним як і жанри у серіалі. У підсумку серіал зводиться до ідеї, що у країні, де зброї більше, ніж людей, будь-який простір може перетворитися на поле бою.

3. Травмпункт: Герої за викликом

Травмпункт: Герої за викликом – одна з прихованих перлин корейських драм 2025 року. Усього вісім насичених епізодів поєднують щирий гумор, кумедні моменти та важливі соціальні теми, роблячи перегляд одночасно розважальним і змістовним.

Дорама виробництва Netflix розповідає про талановитого хірурга-травматолога і колишнього військового медика на ім’я Бек Кан Хьок (Чу Чжі Хун), який очолює травматологічний центр.

Спершу його нетрадиційні методи викликають обурення у колег, але його навички та сама особистість Кан Хьока зрештую згуртовує команду та справжніх рятівників життів.

За винятком кількох детальних сцен під час операцій, серіал нагадує своєрідну весняну свіжість: це не мильна драма про медиків чи заплутані стосунки, а історія про життя, в якому зустрічаються різні люди і трапляються несподівані ситуації.

4. Наш незвіданий Сеул

Наш незвіданий Сеул – щира і водночас інколи сумна корейська драма 2025 року, яка поєднує романтику та історію дорослішання.

Серіал розповідає про близнючок Мі Джі та Мі Ре (обидві ролі зіграла Пак Бо Йон), які живуть окремим життям: одна колишня перспективна спортсменка, яка через травму залишилася у рідному місті, доглядаючи за бабусею, а інша – успішна корпоративна співробітниця в Сеулі.

Коли Мі Джі дізнається про психологічні знущання над сестрою на роботі, вони на деякий час міняються місцями. Це дає сестрам можливість зазирнути в життя одна одної, але також заплутує кілька сюжетних ліній і створює непорозуміння. Серіал захоплює своєю неквапливістю, емоційністю та теплом, показуючи, як різні життєві шляхи можуть перетинатися.

5. Смачного, Ваша Величносте

Смачного, Ваша Величносте – це справді апетитна корейська драма, яка поєднує історичну фантазію, кулінарне мистецтво та романтику.

Серіал розповідає про талановиту шеф-кухарку на ім’я Чі Йон (Лі Юн А), яка випадково потрапляє в епоху Чосон у період правління вигаданого тирана Йоніґуна (Лі Чхе Мін), який є прототипом реального авторитарного правителя Йонсан-гуна.

Король є великим гурманом, тож Чі Йон згодом стає головною кухаркою при дворі, а її кулінарні здібності знаходять шлях до серця правителя.

Візуально це справжнє свято корейської та світової кухні – від пасти твенджан до стейків, приготованих методом су-від. Смачного, Ваша Величносте, мабуть, найкраща корейська драма, присвячена їжі, яка вийшла за останні кілька років.

6. Гарна робота

У 90 випадків зі 100, коли йдеться про історичні корейські серіали, то на думку спадають історії періоду Чосону чи Корьо, але дорама Гарна робота є доказом того, що такі серіали можуть бути і про історію 1950-х років.

Гарна робота – це дивовижна хроніка кохання двох людей з острова Чеджу, Ей Сун (IU) і Гван Шика (Пак Бо Гом). Історія охоплює кілька десятиліть і показана у нелінійній манері: події в ньому відбуваються між 1950-ми і 2000-ми роками, зображуючи Ей Сун і Гван Шика, їхні сім’ї та життя їхніх дітей у майбутньому.

Ця щира сімейна історія зображує злети та падіння звичайної сім’ї з Чеджу, доводячи, що мистецтво та краса криються в дрібницях, а саме життя є історією, яку варто прожити.

7. Без милосердя

У нашому списку Без милосердя, мабуть, найжорстокіший та найпохмуріший корейський серіал 2025 року. Це неонуарний трилер, який тримає глядача в напрузі від першої до останньої сцени, та який супроводжується жорстокою кримінальною історією.

Серіал розповідає про Нам Гі Джуна (Со Чжі Соп), колишнього бандита, який намагається залишити своє темне минуле позаду в межах мирної угоди з якудзою. Однак після вбивства молодшого брата Гі Джун повертається у підпільний світ Сеула, щоб помститися за вбивство свого молодшого брата.

Кожен епізод містить ефектні та видовищні сцени бійки, від боїв на ножах із перспективи першої особи до кривавих конфліктів, які нагадують сцену у коридорі легендарної стрічки Олдбой Пак Чхан Ука. Вишукана кінематографія та динамічний сюжет роблять серіал одним із найяскравіших трилерів року.

8. Палац з привидами

Палац з привидами – це весела та щира історична романтична драма з елементами фантастики та фентезі, яка поєднала у собі кілька жанрів.

Серіал Палац з привидами розпочинається з легенди про імугі – міфічної істоти у корейському фольклорі, яка нагадує дракона, але по суті є гігантським змієм. Імугі мав здійнятися на небеса, але не зміг цього зробити та пізніше вселився в тіло загиблого працівника королівського палацу Юн Гапа (Юк Сунг Лі), який є давнім таємним коханням шаманки Йо Рі (Кім Джі Йон).

Поєднуючи містику, фентезі та романтичну сюжетну лінію, серіал дарує глядачеві fun-ефект і легкість перегляду, а також показує, як корейці переосмислюють власний фольклор, створюючи нові захопливі історії.

9. Поруч і осторонь

Поруч і осторонь – зворушлива соціальна драма 2025 року про мужність, наполегливість і справжню дружбу, яка водночас стає дзеркалом сучасного суспільства.

Серіал розповідає про Ин Су (Чон Со Ні), співробітницю персональну консультантку з покупок для заможних клієнтів у розкішному торговому центрі. Зіткнувшись зі слідами домашнього насильства у житті клієнтки, вона спершу відвертає погляд, але це пробуджує її власну дитячу травму. Тоді вона розуміє, що її найкраща подруга Хі Су (Лі Ю Мі) також жертва домашнього насильства, і вирішує допомогти їй вибратися з цієї ситуації.

Серіал містить непрості сцени домашнього насильства, але використовує їх не заради шоку, а щоб підкреслити свою головну ідею – засудження мовчазної байдужості суспільства та необхідність діяти, коли поруч відбувається зло.

10. Посібник резидентів

Посібник для резидентів – спокійна та водночас дотепна корейська драма про групу студентів-медиків покоління зумерів, які вирішують присвятити себе акушерству та гінекології попри різке падіння народжуваності в Південній Кореї.

Серед головних героїв – О Ї Йон (Ко Юн Джон), яка знову починає перший рік резидентури передусім через фінансові труднощі. Вона живе разом із заміжньою сестрою та її чоловіком, а також дівером, намагаючись втримати баланс між роботою, побутом і власними очікуваннями від життя.

Серіал має загалом повільний і стриманий темп, але водночас залишається легким і подекуди дуже дотепним. Сильна акторська хімія робить персонажів живими та впізнаваними. Окрім медичної тематики, драма торкається соціальних проблем, ієрархії в професійному середовищі та вигорання, з яким стикаються не лише молоді лікарі, а й люди будь-яких професій.