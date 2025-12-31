Зимові свята – це час тепла, сімейного затишку й улюблених фільмів, без яких важко уявити святкування Нового року.

Саме в ці дні хочеться сповільнитися, зібратися разом із близькими та переглянути стрічки, що дарують гарний настрій, сміх і віру в новорічні дива. Факти ICTV зібрали добірку фільмів, які ідеально підійдуть для святкових вечорів.

Сам удома

Це беззаперечна класика, яка вже багато років залишається головним символом новорічних свят.

Історія про кмітливого Кевіна МакКалістера, що залишився сам удома та дав відсіч грабіжникам, дарує гумор, ностальгію і справжній дух свята. Наразі до перегляду доступні аж шість частин, тож обирайте улюблену і насолоджуйтеся.

Потяг у 31 грудня

Це тепла зимова комедія, в якій долі героїв переплітаються в новорічну ніч у потязі. Та коли потяг ламається посеред поля, починається усе найцікавіше: любовні інтриги, скандали та навіть пологи.

У головних ролях — зірковий склад: Станіслав Боклан, Артемій Єгоров, Андрій Ісаєнко, Катерина Кузнєцова, Михайло Хома (Dzidzio), Юрій Горбунов, Лілія Цвєлікова, Анастасія Іванюк, Дмитро Павко, Влад Нікітюк, Лілія Ребрик та Максим Девізоров.

Пара на свята

Легка романтична комедія про двох незнайомців, які домовляються бути парою лише на свята. Але у кохання свої плани щодо них.

Фільм про те, як іноді випадкові рішення приводять до справжніх почуттів. У головних ролях: Емма Робертс, Люк Брейсі, Крістін Ченовет.

Незабутнє Різдво

Втративши пам’ять через нещасний випадок на гірськолижному курорті, розпещена спадкоємиця потрапляє на Різдво до затишного будинку вдівця-невдахи та його доньки.

І саме у такій сімейній атмосфері вона відкриває для себе прості радощі життя. У головних ролях: Ліндсі Логан, Корд Оверстріт, Джордж Янґ.

Щасливого Різдва

У центрі сюжтеу: дівчина Кейт (Емілія Кларк), яка працює ельфом у магазині і постійно ухвалює неправильні рішення.

Випадкова зустріч з привабливим незнайомцем змінює її життя назавжди. Але він здається занадто ідеальним, щоб бути правдою. Тож Кейт влаштовує стосункам справжні випробування.

