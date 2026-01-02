У п’ятницю, 2 січня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде постшоу Холостяк. Життя після проєкту.

Саме сьогодні глядачі дізнаються, чи залишилися разом головний герой Тарас Цимбалюк та його обраниця Надін Головчук.

Холостяк 14 – що покажуть у постшоу

До студії завітають учасниці 14 сезону Холостяка – вони вперше відверто розкажуть, як змінилося їхнє життя після реаліті.

Зараз дивляться

Ірочка відповість, чи очікувала вона, що покине проєкт за крок до головного рішення, а Настя – як пережила відмову Тараса у фіналі.

Софія та Оксана просто в студії з’ясовуватимуть стосунки через скандал, який виник між ними незадовго після знайомства.

Діана зізнається, чи дійсно повернулася до колишнього та вийшла заміж, як пліткують у мережі. А Яна поділиться, як проєкт Холостяк руйнує стереотипи суспільства щодо її професії.

Глядачі побачать ексклюзивні моменти зі зйомок проєкту, які не потрапили в ефір. Також на постшоу завітає переможниця Холостяка 13 Інна Бєлєнь, яка поділиться особистими новинами та розповість про враження від нового сезону реаліті.

Наприкінці випуску Тарас Цимбалюк та Надін Головчук розкриють головну інтригу та розкажуть, чи вдалося їм побудувати стосунки поза межами проєкту. Тож дивіться постшоу Холостяк. Життя після проєкту сьогодні, 2 січня, о 19:00 на СТБ.