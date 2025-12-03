Головний герой романтичного реаліті Холостяк 14 Тарас Цимбалюк показав, який вигляд мав у дитинстві. Архівним фото актор поділився з нагоди дня народження рідної сестри Ольги.

Цимбалюк показав себе в дитинстві

На особистій сторінці в Instagram Тарас опублікував знімок, на якому позує разом з Ольгою. Актор не уточнив, коли саме було зроблено фото, однак на ньому він зображений ще зовсім маленьким.

Цимбалюк привітав старшу сестру з днем народження, зазначивши, що вона для нього – найрідніша людина.

– З днем народження, найрідніша моя! Стільки нас спільного, сімейного тепла об’єднує. І це прекрасно. Мрій, конвертуй ці мрії у реальність свого життя. Обіймаю! Я поруч, – підписав кадр актор.

До слова, Ольга старша за Тараса на вісім років. Нині вона проживає в Батумі, працює стилісткою та моделлю.

Нещодавно Тарас Цимбалюк розповів, які жінки йому подобаються та як змінилося його ставлення до проєкту Холостяк.

За словами актора, раніше він дуже скептично ставився до Холостяка, але участь у реаліті перевершила його очікування.

Фото: Ольга Цимбалюк

