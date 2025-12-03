Головний герой романтичного реаліті Холостяк 14 Тарас Цимбалюк показав, який вигляд мав у дитинстві. Архівним фото актор поділився з нагоди дня народження рідної сестри Ольги.

Цимбалюк показав себе в дитинстві

На особистій сторінці в Instagram Тарас опублікував знімок, на якому позує разом з Ольгою. Актор не уточнив, коли саме було зроблено фото, однак на ньому він зображений ще зовсім маленьким.

Цимбалюк привітав старшу сестру з днем народження, зазначивши, що вона для нього – найрідніша людина.

– З днем народження, найрідніша моя! Стільки нас спільного, сімейного тепла об’єднує. І це прекрасно. Мрій, конвертуй ці мрії у реальність свого життя. Обіймаю! Я поруч, – підписав кадр актор.

До слова, Ольга старша за Тараса на вісім років. Нині вона проживає в Батумі, працює стилісткою та моделлю.

Тарас Цимбалюк

Фото: Тарас Цимбалюк/Instagram

Нещодавно Тарас Цимбалюк розповів, які жінки йому подобаються та як змінилося його ставлення до проєкту Холостяк.

За словами актора, раніше він дуже скептично ставився до Холостяка, але участь у реаліті перевершила його очікування.

Холостяк 14 випуск 7

Фото: Ольга Цимбалюк

