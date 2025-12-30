Онука президента США Джона Кеннеді, журналістка та екоактивістка Тетяна Шлоссберг пішла з життя у вівторок, 31 грудня у США.

Їй було 35 років, пише Bloomberg.

Померла Тетяна Шлоссберг: що відомо

Про смерть онуки Джона Кеннеді повідомила її родина. Допис оприлюднив Фонд бібліотеки Джона Ф. Кеннеді.

Шлоссберг розповідала про свою боротьбу з гострим мієлоїдним лейкозом (раком крові та кісткового мозку) в есе, опублікованому в листопаді у журналі New Yorker.

Діагноз вона дізналася одразу після народження другої дитини, доньки, 25 травня 2024 року.

– Я не вірила, не могла повірити, що вони говорять про мене, – писала вона. За день до цього я пропливла милю в басейні, будучи на дев’ятому місяці вагітності. Я не була хвора. Я не почувалася хворою. Насправді я була однією з найздоровіших людей, яких знала. Я регулярно пробігала від п’яти до десяти миль у Центральному парку. Одного разу я пропливла три милі через річку Гудзон – як це не дивно, щоб зібрати кошти для Товариства боротьби з лейкемією та лімфомою. Я ходила до музеїв і театрів, і навіть стрибала в журавлинне болото заради роботи. У мене був син, якого я любила понад усе, і новонароджена донька, про яку мені потрібно було піклуватися. Це просто не могло бути моїм життям.

Кар’єра журналістки та боротьба зі змінами клімата

Як журналістка Шлоссберг писала для міського та наукового відділів New York Times а потім стала позаштатним автором.

Як молода репортерка міського відділу, вона створювала незвичайні міські історії, насичені яскравими дієсловами та відсиланнями до класичної літератури, а також емоційні портрети міського насильства та міста, що змінюється через облагородження районів і витіснення бідних мешканців.

У науковому відділі вона писала про щоденне споживання енергії звичайною людиною, намагаючись зробити кліматологію зрозумілішою.

Її книга 2019 року Непомітне споживання: екологічний вплив, про який ви не здогадуєтеся досліджувала екологічні наслідки перегляду фільмів онлайн, швидкої моди та промислового сільського господарства.

– Те, що я описую, – це важка робота з можливо обмеженим успіхом на все життя. Сподіваюся, ця книга допоможе, бо якщо ми не почнемо діяти зараз, світ скінчиться, і щури візьмуть гору, – писала Шлоссберг.

Фото: JFK Library Foundation