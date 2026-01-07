Стрімінговий сервіс Prime Video офіційно розкрив імена акторів, які приєднаються до Софі Тернер у майбутній екранізації культової гри Розкрадачка гробниць (Tomb Raider).

Окрім зірки Грі престолів, у серіалі з’являться справжні легенди Голлівуду – Сігурні Вівер та Джейсон Айзекс.

Платформа робить ставку на серіал як на велику жанрову франшизу, поєднавши канонічних персонажів із гри та абсолютно нових героїв.

Серіал Лара Крофт – зірковий склад

Хоча кандидатура Софі Тернер на роль Лари Крофт була підтверджена раніше, імена її партнерів по знімальному майданчику тримали в секреті.

Тепер стало відомо, що зірка Гаррі Поттера Джейсон Айзекс зіграє Атласа ДеМорне — рідного дядька Лари.

Акторка Сігурні Вівер, відома ролями у франшизах Чужий та Аватар, втілить образ Евелін Волліс – впливової та загадкової жінки, яка планує використати здібності Лари у власних цілях.

Білл Патерсон постане в образі Вінстона – легендарного та відданого дворецького родини Крофт. Мартін Бобб-Семпл зіграє Зіпа – найкращого друга Лари та її незмінну технічну підтримку.

Також до касту приєдналися Саша Лусс (у ролі небезпечної суперниці), Август Вітгенштейн (чорний археолог Лукас) та Джек Беннон (особистий пілот Лари).

Серіал Лара Крофт – коли чекати на прем’єру

Розробка серіалу почалася ще на початку 2023 року, а офіційне замовлення на виробництво Amazon видав у травні 2024-го. Виробництвом займаються Amazon MGM Studios спільно зі студією Crystal Dynamics, яка створила оригінальну ігрову франшизу.

Софі Тернер стане вже третьою акторкою, яка приміряє на себе культовий образ в ігрових адаптаціях, після Анджеліни Джолі та Алісії Вікандер.

Лара Крофт у її виконанні буде сильною та незламною жінкою, справжнім прикладом для наслідування – принаймні так бачить археологиню Тернер.

– Цей каст – за межами моїх найсміливіших мрій! Ми зібрали як улюбленців фанатів, так і нових героїв, які додадуть цій історії перцю, – прокоментувала проєкт авторка та виконавча продюсерка Фібі Воллер-Брідж.

Режисерське крісло посів Джонатан Ван Туллекен, який нещодавно вразив глядачів роботою над серіалом Сьогун.

Фото: скриншот з трейлера гри