Володимир Дантес розповів, як йому вдалося схуднути на 14 кілограмів за пів року. Артист зізнався, що був незадоволений своїм зовнішнім виглядом, тому це спонукало його до дій.

Дантес про схуднення на 14 кг

У травні співак важив 80 кілограмів, а зараз його вага становить 66 кілограмів. За словами Дантеса, схуднути йому допомогла дисципліна. Артист дотримувався режиму харчування та регулярно займався спортом – навіть тоді, коли бажання майже не було.

– З травня скинув близько 14 кілограмів: був 80, зараз 66. Це сталося через дисципліну — додав її у своє життя, і вона дуже допомагає, особливо зараз, у такі часи, коли важливо триматися за щось стабільне. Навіть, коли погано, треба продовжувати робити маленькі кроки, – наголосив Володимир.

Дантес зізнався, що зараз йому подобається його фізична форма, тож це надихає продовжувати дбати про себе.

Нещодавно про схуднення на 15 кілограмів розповів Дмитро Кулеба. Ексочільник МЗС України зізнався, що скинути вагу йому допомогли не лише дисципліна, дієта і спорт, а й біодобавки та рецептурний препарат.

