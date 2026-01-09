Ротару відреагувала на нічну атаку на Київ 9 січня, опублікувавши фото руйнувань
- Софія Ротару опублікувала в Instagram наслідки комбінованої атаки РФ на Київ.
- Ротару публічно не коментує війну, але регулярно реагує на трагедії, спричинені ударами по Україні.
- У ніч на 9 січня Росія атакувала Київ дронами, ракетами Калібр та балістикою.
Співачка Софія Ротару поширила у своїх соцмережах наслідки комбінованої атаки на Київ в ніч на 9 січня.
Артистка публічно не висловлюється про війну, але систематично реагує на трагічні події, повʼязані з ударами по Україні.
Реакція Софії Ротару
У сториз в Instagram співачки зʼявився колаж зі знімків з місць вибухів у різних районах української столиці.
Фото фіксують моменти влучань у житлові багатоповерхівки та пожежі, що спричинили удари російських окупантів по Києву. Також серед знімків є світлина, де люди ховаються у метро під час ворожого нальоту.
– Київ. 09.01.2026 – вказано у дописі, що доповнений емодзі у вигляді розбитого серця.
Цієї ночі Росія атакувала українську столицю ударними БпЛА, крилатими ракетами Калібр та балістичним озброєнням. У місті пролунала серія вибухів.
На момент написання матеріалу відомо про чотирьох загиблих та понад два десятки поранені внаслідок атаки.
Ротару та війна в Україні
Раніше ведучий Олексій Суханов пояснював, чому Софія Ротару не робить публічних заяв з осудом окупантів. За його словами, є певна обставина, яка заважає співачці це зробити.
Суханов наголосив, що Ротару “не просто так мовчить” про війну. Він не став розкривати подробиці, однак додав, що Ротару небайдуже те, що відбувається у нашій країні.
Також про позицію Софії Ротару вже висловлювався Фагот, лідер гурту ТНМК. Він припустив, що мовчання артистки може бути пов’язане з наявністю майна на окупованій території.