Співачка Софія Ротару поширила у своїх соцмережах наслідки комбінованої атаки на Київ в ніч на 9 січня.

Артистка публічно не висловлюється про війну, але систематично реагує на трагічні події, повʼязані з ударами по Україні.

Реакція Софії Ротару

У сториз в Instagram співачки зʼявився колаж зі знімків з місць вибухів у різних районах української столиці.

Фото фіксують моменти влучань у житлові багатоповерхівки та пожежі, що спричинили удари російських окупантів по Києву. Також серед знімків є світлина, де люди ховаються у метро під час ворожого нальоту.

– Київ. 09.01.2026 – вказано у дописі, що доповнений емодзі у вигляді розбитого серця.

Цієї ночі Росія атакувала українську столицю ударними БпЛА, крилатими ракетами Калібр та балістичним озброєнням. У місті пролунала серія вибухів.

На момент написання матеріалу відомо про чотирьох загиблих та понад два десятки поранені внаслідок атаки.

Ротару та війна в Україні

Раніше ведучий Олексій Суханов пояснював, чому Софія Ротару не робить публічних заяв з осудом окупантів. За його словами, є певна обставина, яка заважає співачці це зробити.

Суханов наголосив, що Ротару “не просто так мовчить” про війну. Він не став розкривати подробиці, однак додав, що Ротару небайдуже те, що відбувається у нашій країні.

Також про позицію Софії Ротару вже висловлювався Фагот, лідер гурту ТНМК. Він припустив, що мовчання артистки може бути пов’язане з наявністю майна на окупованій території.