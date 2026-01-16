Виконавець Carpetman здобув перемогу на престижній премії Music Moves Europe Awards (MME Awards). Про успіх артиста повідомив його лейбл Enko.

Урочиста церемонія оголошення переможців відбулася в місті Гронінген (Нідерланди) під час музичного шоукейс-фестивалю Eurosonic Noorderslag.

Як обирали переможців MME Awards 2026

Лауреатів визначали з-поміж 15 європейських артистів, яких номінували ще у жовтні 2025 року на музичній конференції SoAlive у Софії (Болгарія). До цього списку потрапив і Carpetman.

Міжнародне журі обрало п’ятьох переможців премії, окремо визначили володаря головної нагороди Grand Prize, а ще одного лауреата обрали глядачі.

Music Moves Europe Awards – щорічна відзнака для молодих виконавців, спрямована на підтримку їхньої міжнародної кар’єри.

Під час відбору враховують успіх першого міжнародного релізу в європейських країнах поза батьківщиною артиста, радіоефір на каналах Європейської спілки мовників, а також результати участі у програмі обміну талантами ETEP.

Що відомо про Carpetman

Carpetman раніше був учасником гурту Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні 2022.

У 2023 році артист розпочав сольну кар’єру: сам пише тексти та продюсує музику. Його впізнавана особливість – хореографія та сценічні образи з візерунками килима, що зберігають анонімність виконавця.

Наразі Carpetman має понад 1,7 млн щомісячних слухачів на Spotify. Його найпопулярніший трек Feel So Cold зібрав понад 25 млн прослуховувань на Spotify та більш як 37 млн переглядів кліпу на YouTube.

Українські артисти не вперше здобувають відзнаки Music Moves Europe. У різні роки лауреатами премії ставали Alyona Alyona, Alina Pash та Jerry Heil.

Фото: Carpetman