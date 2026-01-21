Блогерша и актриса Виктория Маремуха, которая находится в свободных отношениях с французом Луи, рассказала о своей личной жизни. Она призналась, есть ли у нее любовники и сколько денег тратит каждый месяц.

Маремуха о личной жизни

Как известно, выбранный супругами формат предусматривает возможность краткосрочных романов на стороне. Однако в комментарии блогеру Александру Преподобному Маремуха отметила, что пока у нее нет любовников.

По словам Виктории, ей сейчас так комфортно, ведь она уже устала от активной личной жизни.

— Я замужем. У нас с мужем свободные отношения. Бывают (любовники — Ред.). Сейчас пока никого нет. И мне так хорошо. Потому что я уже немного устала, — поделилась актриса.

Отвечая на вопрос о бюджете на месяц, Марехума сказала, что ей вместе с сыном Лукой нужно около $4 тыс.

Ранее Виктория Маремуха рассказывала об измене мужа. Актриса уже долгое время прорабатывает обиду на Луи, которая тянется годами и связана с его ложью.

Фото: Виктория Маремуха

