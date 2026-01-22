Гучна заява 26-річного Брукліна Бекхема в Instagram, де він звинуватив Девіда та Вікторію Бекхемів у контролі над його життям, виявилася не просто емоційним сплеском.

За словами інсайдерів, це стратегічний крок до повної фінансової незалежності та підготовка до виходу відвертої книги-сповіді.

Мемуари за прикладом принца Гаррі

Бруклін уже кілька років має літературного агента, який раніше відхиляв численні пропозиції від видавців, зацікавлених у монетизації прізвища Бекхемів.

Обговорювалися кулінарні книги, фотопроєкти та лайфстайл-видання, але пропозиції розповісти власну історію довгий час відкладалися.

Ситуація змінилася після того, як Бруклін відчув, що його версію подій формують інші. Після тривалих розмов із Ніколою та її родиною він уперше почав розглядати книгу як спосіб публічно розставити акценти.

Тож Бруклін Бекхем серйозно розглядає можливість написання мемуарів у стилі принца Гаррі. Інсвайдери стверджують, що старший син зіркового футболіста натхненний успіхом книги Запасний, яка стала світовим бестселером.

Хлопець вже має зв’язки з видавництвом Penguin Random House, яке випускало мемуари герцога Сассекського.

Крім того, останнім часом стосунки Брукліна та його дружини Ніколи Пельтц із принцом Гаррі та Меган Маркл стали тіснішими. Подружжя навіть звернулося за порадами до юристів, які раніше працювали з Сассекськими.

Попри поширене трактування заяви Брукліна Бекхема як остаточного розриву з батьками, джерела наголошують, що йдеться не про кінець, а про старт нового етапу.

– Це не був крик про допомогу. Якщо люди думають, що це кінець, насправді, це тільки початок, – зазначають наближені до родини співрозмовники.

За їхніми словами, розмови про можливу книжку існували роками, але саме загострення сімейного конфлікту змусило Брукліна повернутися до цієї ідеї.

Реакція Девіда та Вікторії Бекхемів

Сім’я Бекхемів усвідомлює серйозність ситуації. Наразі вони діють обережно, розуміючи, що будь-яка публічна критика чи заперечення лише підштовхнуть сина до більш радикальних викриттів.

Конфлікт у родині загострювався протягом останніх місяців. Чутки про напружені стосунки між Ніколою Пельтц та Вікторією Бекхем вирували протягом усього часу – практично від початку життя моделі зі старшим сином Бекхемів.

Періодично Нікола та Вікторія намагалися розвіяти ці припущення. Втім, врешті все вилилося в публічне протистояння.

