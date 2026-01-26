Акторка Наталка Денисенко вперше поділилася, як відреагувала на інтервʼю свого ексчоловіка – актора Андрія Федінчика.

Про це вона розповіла журналістці програми Ранок у великому місті на ICTV2 Ксенії Малинюк під час світського заходу.

Наталка відвідала передпоказ комедії Ну, мам разом з новим коханим Юрієм Савранським.

– Юра себе почуває дуже добре на таких заходах, він так, як і я, любить публіку, любить увагу тому досить комфортно нам, – запевнила акторка.

Реакція Наталки Денисенко на інтервʼю

За словами Денисенко, на інтервʼю колишнього чоловіка вона відреагувала “нормально”, але дещо таки її збентежило.

– Ми навіть після цього зідзвонились, і я спитала: “Андрію, ну, навіщо ти сказав, що у мене були стосунки до розлучення?”. Він каже: “Ну, у тебе ж були такі близькі душевні стосунки, спілкування”. Я кажу: “Ну, це ж були не інтимні стосунки”, а він каже: “А я про інтимні стосунки нічого не казав”, – зізналася акторка.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року експодружжя по черзі прокоментувало розлучення, про яке довго мовчало: спочатку Денисенко розповіла власну версію історії, потім Федінчик розповів свою.

Їхній шлюб тривав вісім років, у них є спільний син Андрій. Колишнє подружжя живе неподалік одне від одного, щоби разом займатися його вихованням.

