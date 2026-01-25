Акторка та ведуча Олена Кравець розповіла, як переживає втрату своєї мами Надії Федорівни. Вона зізналася, що досі не може усвідомити і прийняти смерть рідної людини.

Олена Кравець про втрату мами

Акторка поділилася особистим у відео на YouTube, в якому вона бере інтерв’ю сама в себе та відповідає на запитання підписників. Кравець пригадала пораду, яку їй дав дев’ятирічний син Іван, дізнавшись про смерть бабусі.

– Ваня сказав: Мама, ти ж плачеш? Ти ж дозволяєш плакати собі? Мам, треба плакати і треба виплакати всі сльози аж до самого дна, до останньої крапельки, і потім тільки сумувати. Така мудрість дитяча, – поділилася Олена.

За словами Кравець, раніше вона скептично ставилася до слів про “присутність” у житті близьких після їхньої смерті. Однак зараз акторка змінила свою думку, адже відчуває поруч маму і розмовляє з нею щиро та відверто.

– Я розмовляю з мамою так щиро і так вільно, як, можливо, не розмовляла вже дуже давно. Тому що зазвичай ми бережемо наших батьків, не розповідаємо їм усе. А зараз я розмовляю з мамою в абсолютно іншому форматі – без табу. Є відчуття, що вона поруч, і буде завжди, – поділилася акторка.

Уперше про смерть мами Олена Кравець повідомила у листопаді минулого року під час моновистави Можна я просто посиджу?.

Акторка зізналася, що понад два роки тому Надія Федорівна перенесла інсульт, через що перестала впізнавати близьких. 86-річний батько Олени Кравець піклувався про дружину до останніх днів її життя.

Фото: Олена Кравець

