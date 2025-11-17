Ведучий Анатолій Анатоліч прокоментував чутки про концерт своєї куми, співачки Світлани Лободи в Україні.

Нещодавно під час виступу в Молдові артистка заявила, що планує повернутися з концертом на Батьківщину. Подейкують, що Лобода хоче зібрати київський Палац спорту.

Анатоліч про концерт Лободи в України

Ведучий у коментарі журналістці програми Ранок у великому місті Ксенії Малинюк зізнався, що кума не ділилася з ним планами щодо концерту.

Водночас Анатоліч вважає, що виступ Лободи в Україні з російськомовним репертуаром є неможливим. Якщо артистка підготує повністю україномовну програму, ведучий підтримає куму.

– Думаю, що з російськомовним репертуаром концерт неможливий. Це не на часі. Я проти цього, якщо комусь цікаво. Якщо вона вирішить перекласти увесь свій репертуар, і якщо вона скаже, що робить повністю україномовну програму, перекладає всі свої хіти, тоді я підтримаю, – сказав Анатолій Анатоліч.

Нещодавно Анатоліч пояснював, що його не дратує російськомовна творчість Лободи через те, що вона працює не на українському ринку.

За словами ведучого, співачка має проукраїнську позицію, а зміна країни проживання – це її вибір.

Джерело : Ранок у великому місті

