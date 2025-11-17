Анатоліч зізнався, за якої умови підтримає концерт Лободи в Україні
- Анатолій Анатоліч висловився про концерт куми Світлани Лободи в Україні.
- Він зізнався, чи радилася з ним співачка щодо майбутнього виступу.
Ведучий Анатолій Анатоліч прокоментував чутки про концерт своєї куми, співачки Світлани Лободи в Україні.
Нещодавно під час виступу в Молдові артистка заявила, що планує повернутися з концертом на Батьківщину. Подейкують, що Лобода хоче зібрати київський Палац спорту.
Анатоліч про концерт Лободи в України
Ведучий у коментарі журналістці програми Ранок у великому місті Ксенії Малинюк зізнався, що кума не ділилася з ним планами щодо концерту.
Водночас Анатоліч вважає, що виступ Лободи в Україні з російськомовним репертуаром є неможливим. Якщо артистка підготує повністю україномовну програму, ведучий підтримає куму.
– Думаю, що з російськомовним репертуаром концерт неможливий. Це не на часі. Я проти цього, якщо комусь цікаво. Якщо вона вирішить перекласти увесь свій репертуар, і якщо вона скаже, що робить повністю україномовну програму, перекладає всі свої хіти, тоді я підтримаю, – сказав Анатолій Анатоліч.
Нещодавно Анатоліч пояснював, що його не дратує російськомовна творчість Лободи через те, що вона працює не на українському ринку.
За словами ведучого, співачка має проукраїнську позицію, а зміна країни проживання – це її вибір.