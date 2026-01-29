Австрійський мовник ORF оголосив імена ведучих Євробачення 2026, яке відбудеться у Відні в травні. 70-й ювілейний конкурс пісні проведуть Вікторія Сваровскі та Міхаель Островскі.

Програмна директорка ORF Стефані Гройсс-Горовіц назвала Вікторію та Міхаеля унікальною парою, яка має велику пристрасть до конкурсу Євробачення та надовго запам’ятається своєю роботою.

– Вікторія Сваровскі та Міхаель Островскі — дві мотивовані, захоплюючі та надзвичайні особистості, які проведуть нас через вражаючі шоу Євробачення. Наша мета — захопити міжнародну аудиторію з усього світу сенсаційним телевізійним досвідом, – заявила вона.

Що відомо про ведучих Євробачення 2026

Вікторія Сваровскі — австрійська телеведуча, підприємниця, модель, дизайнерка та співачка. Є спадкоємницею багатомільярдної імперії кристалів Swarovski. Ще в ранньому віці Вікторія вирішила обрати професійний шлях, незалежний від сімейного бізнесу.

У 16 років вона підписала свій перший контракт із Sony Music і випустила кілька синглів. У 18 років переїхала до Лос-Анджелеса, де працювала з лауреаткою премії Греммі Діаною Воррен та іншими артистами.

У 2016 році Сваровскі перемогла в телешоу Let’s Dance, а незабаром після цього стала наймолодшою суддею в історії проєкту Das Supertalent. З 2018 року вона є постійним членом команди ведучих Let’s Dance. Також Вікторія вела такі шоу, як 100 Years Disney Show та Bambi.

Паралельно з телевізійною кар’єрою у 2020 році Сваровскі заснувала косметичний бренд Orimei. Як модель вона з’являлася на обкладинках низки журналів, серед яких Glamour, Elle, L’Officiel, Gala Style та Forbes. Також Вікторія створила кілька колекцій одягу та аксесуарів.

Міхаель Островскі – автрійський актор і телеведучий. Відомий насамперед своїми комедійними ролями, він також написав сценарії до кількох фільмів та спробував себе у ролі режисера.

Островскі досягнув успіху в 2004 році з фільмом Nacktschnecken. Сьогодні він є одним з найпопулярніших акторів Австрії, а також регулярно працює ведучим. За ведення програми 100 Years of Radio Міхаель отримав австрійську телевізійну премію Romy.

Нагадаємо, що півфінали Євробачення 2026 пройдуть 12 та 14 травня, а гранд-фінал конкурсу запланований на суботу, 16 травня.

Джерело : Eurovision

