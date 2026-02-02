У Лос-Анджелесі відгриміла одна з найочікуваніших музичних подій року – 68-ма церемонія нагородження премії Греммі 2026.

Ще до вручення золотих грамофонів переможцям, вся увага була прикута до червоного хідника.

Музична премія знову підтвердила статус головного майданчика для найсміливіших fashion-експериментів, де артисти можуть увійти в історію попкультури завдяки одному образу.

Греммі 2026 – образи зірок з червоного хідника

Якщо на Оскарі цінують класичну елегантність, то на Греммі традиційно панує епатаж.

Музична премія пам’ятає легендарну шовкову сукню Versace Дженніфер Лопес у 2000-му, яка стала причиною створення сервісу Google Image Search.

Глядачі досі згадують появу Леді Гаги в “яйці” від Хусейна Чалаяна у 2011-му чи капелюх Біллі Портера з механізованою кришталевою шторкою у 2020 році.

Церемонія 2026 року продовжила цю традицію “стилю без меж”, тож Факти ICTV пропонують переглянути образи, що не змогли лишитися не поміченними.

Леді Гага

Леді Гага вкотре довела, що червоний хідник Греммі – це її територія. Для 68-ї церемонії співачка обрала готичний та водночас розкішний образ.

Співачка з’явилася у неймовірній сукні силуету “русалка”, повністю вкритій фактурним чорним пір’ям. Це вбрання поєднало в собі класичну елегантність та агресивний епатаж:

Головною деталлю вбрання став високий жорсткий комір-стійка. Сукня щільно облягала фігуру зірки, переходячи у пишний багатошаровий шлейф із пір’я та легкого фатину, що створив ефектну хмару навколо ніг артистки.

Чаппелл Роун

Співачка, яка вже привчила публіку до складних кастомних образів, цього разу перевершила очікування. Вона з’явилася у напівпрозорій сукні глибокого винного відтінку, яка балансувала на межі відвертості та театрального костюма.

Сукню з невагомого шифону доповнила довга накидка-кейп, що створила драматичний силует. Особливістю образу став екстремально низький виріз, що відкрив складний бодіарт на тілі Чаппелл Роун.

Bad Bunny

Тріумфатор вечора, що забрав найпрестижнішу нагороду Альбом року, обрав для церемонії чорний смокінг від легендарного французького дому Schiaparelli.

Піджак із чорного оксамиту має характерний для Schiaparelli сюрреалістичний крій: перебільшено гострі плечі та екстремально приталений силует.

Найцікавіша деталь відкривається ззаду – вздовж хребта йде шнурівка, що нагадує корсет. Образ доповнила біла квітка-бутоньєрка та лаконічні прикраси.

Тріо з Кейпоп-мисливець на демонів

Поява Одрі Нуни, Ejae та Рей Амі, що є голосами вигаданого кепоп-гурту Huntr/x, продемонстрували, що сучасна мода – це насамперед складна архітектура та гра з формами.

Дівчата обрали контрастні, але концептуально поєднані образи, які виділялися на фоні класичних вечірніх суконь своєю футуристичністю, масивними елементами та складним кроєм.

Sombr

Молодий артист Sombr обравши для появи на Греммі 2026 костюм Valentino, що балансує на межі ретро-естетики та сучасного епатажу.

Артист з’явився у сріблястому класичному костюмі, повністю розшитому паєтками, що створювали ефект рідкого металу під спалахами камер.

Замість традиційної сорочки Sombr одягнув прозору мереживну водолазку з високим горлом, усипану дрібними кристалами. Родзинкою виходу стало взуття – гостроносі чоботи смарагдового кольору з металевими деталями.

