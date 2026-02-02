В Лос-Анджелесе отгремело одно из самых ожидаемых музыкальных событий года – 68-я церемония награждения премии Грэмми 2026.

Еще до вручения золотых граммофонов победителям, все внимание было приковано к красной дорожке.

Музыкальная премия вновь подтвердила статус главной площадки для самых смелых fashion-экспериментов, где артисты могут войти в историю поп-культуры благодаря одному образу.

Грэмми 2026 – образы звезд с красной дорожки

Если на Оскаре ценят классическую элегантность, то на Грэмми традиционно царит эпатаж.

Музыкальная премия помнит легендарное шелковое платье Versace Дженнифер Лопес в 2000-м, которое стало причиной создания сервиса Google Image Search.

Зрители до сих пор вспоминают появление Леди Гаги в «яйце» от Хусейна Чалаяна в 2011 году или шляпу Билли Портера с механизированной хрустальной занавеской в 2020 году.

Церемония 2026 года продолжила эту традицию «стиля без границ», поэтому Факты ICTV предлагают посмотреть образы, которые не могли остаться незамеченными.

Леди Гага

Леди Гага в очередной раз доказала, что красная дорожка Грэмми – это ее территория. Для 68-й церемонии певица выбрала готический и в то же время роскошный образ.

Певица появилась в невероятном платье силуэта «русалка», полностью покрытом фактурными черными перьями. Этот наряд сочетал в себе классическую элегантность и агрессивный эпатаж:

Главной деталью наряда стал высокий жесткий воротник-стойка. Платье плотно облегало фигуру звезды, переходя в пышный многослойный шлейф из перьев и легкого фатина, создавший эффектное облако вокруг ног артистки.

Чаппелл Роун

Певица, которая уже приучила публику к сложным кастомным образам, на этот раз превзошла ожидания. Она появилась в полупрозрачном платье глубокого винного оттенка, которое балансировало на грани откровенности и театрального костюма.

Платье из невесомого шифона дополнила длинная накидка-кейп, создавшая драматичный силуэт. Особенностью образа стал экстремально низкий вырез, открывший сложный бодиарт на теле Чаппелл Роун.

Bad Bunny

Триумфатор вечера, получивший самую престижную награду Альбом года, выбрал для церемонии черный смокинг от легендарного французского дома Schiaparelli.

Пиджак из черного бархата имеет характерный для Schiaparelli сюрреалистический крой: преувеличенно острые плечи и экстремально приталенный силуэт.

Самая интересная деталь открывается сзади – вдоль позвоночника идет шнуровка, напоминающая корсет. Образ дополнили белый цветок-бутоньерка и лаконичные украшения.

Трио из Кейпоп-охотник на демонов

Появление Одри Нуны, Ejae и Рэй Ами, которые являются голосами вымышленной кейпоп-группы Huntr/x, продемонстрировали, что современная мода – это прежде всего сложная архитектура и игра с формами.

Девушки выбрали контрастные, но концептуально сочетающиеся образы, которые выделялись на фоне классических вечерних платьев своей футуристичностью, массивными элементами и сложным кроем.

Sombr

Молодой артист Sombr выбрал для появления на Грэмми 2026 костюм Valentino, балансирующий на грани ретро-эстетики и современного эпатажа.

Артист появился в серебристом классическом костюме, полностью расшитом пайетками, которые создавали эффект жидкого металла под вспышками камер.

Вместо традиционной рубашки Sombr надел прозрачную кружевную водолазку с высоким горлом, усыпанную мелкими кристаллами. Изюминкой выхода стала обувь – остроносые сапоги изумрудного цвета с металлическими деталями.

