Чим дивували учасники Нацвідбору на Євробачення 2026: всі виступи
Головне
- У фіналі Нацвідбору свої номери продемонстрували 10 учасників.
- Представника України на Євробаченні 2026 обирають журі та глядачі.
- Цьогоріч міжнародний пісенний конкурс пройде у Відні.
Monokate – ТYТ
The Elliens – Crawling Whispers
Laud – Lightkeeper
Leleka – Ridnym
Mr. Vel – Do or Done
Khayat – Герци
Jerry Heil – Catharticus (Prayer)
ЩукаРиба – Моя земля
Нагадаємо, що 70-й ювілейний пісенний конкурс Євробачення 2026 пройде у Відні, столиці Австрії. Гранд-фінал відбудеться в суботу, 16 травня, а півфінали — 12 та 14 травня. Ведучими конкурсу стануть Вікторія Сваровскі та Міхаель Островскі.
