Національний відбір на Євробачення 2026 виходить на фінішну пряму. На сцені вже виступили всі 10 учасників, які змагаються за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі у Відні.

Наразі триває голосування за переможця Нацвідбору 2026. Глядачі можуть підтримати свого фаворита у застосунку Дія або за допомогою СМС.

Виступи учасників також оцінює професійне журі. Цьогоріч до його складу входять Руслана, Злата Огнєвіч, Віталій Дроздов та Костянтин Томільченко.

Як виступили фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2026 – дивіться усі відео в нашому матеріалі.

Valeriya Force – Open Our Hearts

Molodi – legends