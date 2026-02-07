Національний відбір на Євробачення 2026 виходить на фінішну пряму. На сцені вже виступили всі 10 учасників, які змагаються за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі у Відні.

Наразі триває голосування за переможця Нацвідбору 2026. Глядачі можуть підтримати свого фаворита у застосунку Дія або за допомогою СМС.

Виступи учасників також оцінює професійне журі. Цьогоріч до його складу входять Руслана, Злата Огнєвіч, Віталій Дроздов та Костянтин Томільченко.

Зараз дивляться

Як виступили фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2026 – дивіться усі відео в нашому матеріалі.

Valeriya Force – Open Our Hearts

Molodi – legends

Monokate – ТYТ

The Elliens – Crawling Whispers

Laud – Lightkeeper

Leleka – Ridnym

Mr. Vel – Do or Done

Khayat – Герци

Jerry Heil – Catharticus (Prayer)

ЩукаРиба – Моя земля

Нагадаємо, що 70-й ювілейний пісенний конкурс Євробачення 2026 пройде у Відні, столиці Австрії. Гранд-фінал відбудеться в суботу, 16 травня, а півфінали — 12 та 14 травня. Ведучими конкурсу стануть Вікторія Сваровскі та Міхаель Островскі.

Читайте також
Хто переможе в Нацвідборі на Євробачення 2026: прогноз букмекерів
Нацвідбір на Євробачення 2026

Пов'язані теми:

Євробачення 2026Нацвідбір на Євробачення
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.