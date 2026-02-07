Нацвідбір на Євробачення 2026: як проходитиме голосування за переможця
Уже зовсім скоро, а саме цієї суботи, 7 лютого, відбудеться Нацвідбір на Євробачення 2026, який визначить представника України на головному пісенному конкурсі Європи. Глядачів чекає не просто концерт, а вечір із залаштунковими історіями, емоціями учасників і фінальним вибором.
Як голосувати у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2026, читайте в нашому матеріалі.
Коли дивитися Нацвідбір на Євробачення 2026
О 18:00 розпочнеться трансляція передшоу. Ведуча відеоблогу Євробачення Україна Анна Тульєва розповість про шлях команд і артистів – від перших рішень та ідей до репетицій, змін образів і виходу на велику сцену. Глядачі побачать, як саме готуються фіналісти.
О 19:00 стартує фінал Нацвідбору на Євробачення-2026. Ведучими головного шоу стали телеведуча Леся Нікітюк та незмінний голос пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко. Саме під час цього ефіру і вирішиться, хто представить Україну на міжнародній сцені.
Нацвідбір на Євробачення 2026: як голосувати
Ім’я представника України на Євробаченні-2026 визначать спільне рішення журі та глядачів. Саме підтримка аудиторії може суттєво змінити підсумковий результат, тому організатори передбачили відразу два способи голосування в Нацвідборі Євробачення 2026 для глядачів.
Фінал Нацвідбору на Євробачення 2026, як голосувати:
- Через застосунок Дія долучитися до голосування можуть усі охочі від 14 років. Для цього потрібно відкрити застосунок, перейти до розділу Сервіси, обрати вкладку Опитування та підтримати одного з фіналістів.
- SMS-голосування. Абонентам мобільних операторів слід надіслати повідомлення на номер 7576, вказавши цифру, що відповідає порядковому номеру виконавця у фіналі. При цьому з одного номера зараховується лише одне повідомлення за кожного учасника.
Про старт і завершення голосування глядачів окремо повідомлять ведучі під час ефіру.
Хто виступить у фіналі
Порядок виходу артистів на сцену визначили жеребкуванням. У фіналі глядачі побачать виступи десяти учасників, кожен із яких представить авторську композицію.
Порядок виступів фіналістів:
- Valeriya Force
- MOLODI
- Monokate
- The Elliens
- LAUD
- LELÉKA
- Mr. Vel
- KHAYAT
- Jerry Heil
- ЩукаРиба
Склад журі цього року об’єднав представників різних поколінь і музичних напрямів. Серед суддів переможниця Євробачення-2004 Руслана, співачка та авторка пісень ZLATA OGNEVICH, композитор і виконавець Євген Філатов, медіаменеджер Віталій Дроздов та режисер і хореограф Костянтин Томільченко.
Під час шоу триває благодійний збір на протезування українських ветеранів, який організували разом із Superhumans. Долучитися до ініціативи можна вже під час трансляції.