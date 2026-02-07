Суспільне Мовлення оголосило дату проведення фіналу національного відбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2026.

Нацвідбір на Євробачення 2026 — дата фіналу

Фінал національного відбору на Євробачення 2026 відбудеться у суботу, 7 лютого. Захід відбудеться у форматі великого телевізійного концерту.

Креативний директор Нацвідбору 2026 Герман Нєнов зазначив, що ключовою лінією цьогорічного конкурсу стане меседж Будь унікальним.

— Це не просто слоган, а принцип, який ми інтегруємо в усі елементи шоу: від посткардів і сценічного дизайну до перформансів, позиціонування учасників і підходу до формування журі. Це закономірно, адже для перемоги на Євробаченні завжди потрібні індивідуальність і власний голос, — поділився Нєнов.

Під час фіналу Нацвідбору 2026 Суспільне разом із Superhumans проведуть благодійний збір для протезування ветеранів. Долучитися до збору й задонатити за посиланням можна вже зараз, а також підтримати ініціативу можна буде під час трансляції конкурсу.

Нагадаємо, що 70-й ювілейний конкурс Євробачення 2026 відбудеться у Відні (Австрія). Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а гранд фінал відбудеться у суботу, 16 травня.

На сцену Нацвідбору вийдуть Jerry Heil, Khayat, Laud, Leleka, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force та ЩукаРиба. Уже відомо, в якому порядку виступатимуть фіналісти національного етапу пісенного конкурсу.

