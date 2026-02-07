Суспільне оголосило склад журі національного відбору на Євробачення 2026. Цьогоріч виступи учасників оцінюватимуть одразу п’ять експертів, а не три, як це було в минулі роки.

Журі Нацвідбору на Євробачення 2026

До складу журі Нацвідбору на Євробачення 2026 увійшли:

Руслана — переможниця Євробачення 2004;

— переможниця Євробачення 2004; Злата Огнєвіч — співачка, сонграйтерка та учасниця Євробачення 2013;

— співачка, сонграйтерка та учасниця Євробачення 2013; Євген Філатов — композитор і співак;

— композитор і співак; Віталій Дроздов — генеральний продюсер медіахолдингу Тавр Медіа;

— генеральний продюсер медіахолдингу Тавр Медіа; Костянтин Томільченко — режисер і хореограф-постановник.

Креативний продюсер Нацвідбору 2026 Герман Нєнов пояснив, чим зумовлена зміна панелі журі. За його словами, кожен із членів журі представляє окремий аспект музичного номера, важливий для успішного виступу на міжнародному конкурсі.

Зараз дивляться

Переможниця Євробачення 2004 Руслана заявила, що на Нацвідборі хоче почути пісню, яка “зробить революцію в музиці за допомогою українських елементів”.

– Хочеться побачити артиста, який на великій сцені покаже, що в нас достатньо драйву, щоби перемогти. Важлива саме пісня. Євробачення — це пісенний конкурс! Як у 2004 році, коли ми вперше привезли перемогу для України, так і зараз — у 2026 році. Рецепту перемоги не знає ніхто. Та успіх може настати попри неможливе, якщо ти у найважливіший момент відчуєш серця мільйонів українців, – наголосила артистка.

Нагадаємо, що представника України на Євробаченні 2026 визначать за результатами голосування журі (50%) і глядачів (50%). Українці зможуть проголосувати за свого фаворита у мобільному застосунку Дія та за допомогою СМС.

Фінал Нацвідбору 2026 відбудеться вже 7 лютого о 18:00. Ведучими заходу стануть Тімур Мірошніченко та Леся Нікітюк, передшоу вестиме Анна Тульєва.

Подивитися трансляцію Нацвідбору можна буде на телеканалі Суспільне Культура, на YouTube-каналі Євробачення Україна, на сайтах Суспільне Культура та Євробачення в Україні.

За право представляти Україну на Євробаченні 2026 у Відні змагаються 10 артистів, пісні яких вже доступні до прослуховування.

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.