Міка Ньютон (Оксана Грицай) анонсувала вихід нового альбому. Останній повноформатний альбом співачки Ексклюзив вийшов у 2008 році.

На особистій сторінці в Instagram артистка поділилася, що наступний її альбом буде дуже особистим і стане відображенням її життя.

– Мій наступний альбом буде відображенням мого життя, вразливим і чесним. Можливо, він не буде створений для TikTok і не стане вірусним, але він буде прямим посланням від мого серця до ваших вух. І так, я вже почала працювати над новою музикою, – анонсувала повернення Міка Ньютон.

За словами співачки, її дуже надихнула церемонія вручення премії Греммі, що пройшла у Лос-Анджелесі минулого тижня. А мрія знову вийти на сцену стала ще сильнішою після того, як у 2022 році Ньютон виступила на Греммі разом із Джоном Леджендом.

Нагадаємо, що у 2011 році Міка Ньютон представила Україну на Євробаченні з піснею Angel. У фіналі конкурсу співачка посіла четверте місце.

Згодом вона переїхала до США, де у 2018 році вийшла заміж за власника модельного агентства Saint Agency Кріса Сааведру.

