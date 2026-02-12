Український режисер-документаліст Мстислав Чернов став лауреатом премії імені Пола Селвіна 2026 року (Paul Selvin Award) за фільм 2000 метрів до Андріївки.

Цю почесну відзнаку щороку вручає Гільдія сценаристів Америки (Writers Guild of America West). Офіційна церемонія відбудеться 8 березня в Лос-Анджелесі.

Чернов отримав премію імені Пола Селвіна

Цю нагороду присуджують авторам, чиї сценарії найкраще відображають цінності конституційних і громадянських прав і свобод. Сам режисер зізнався, що ця нагорода для нього дуже особиста.

– Мене переважно сприймають як документаліста, але в душі я – письменник. Тому, коли йдеться про Гільдію сценаристів та визнання моєї літературної роботи – це неймовірно цінно, адже саме з цього все і почалося. Гадаю, рано чи пізно я опинюся в маленькій хатинці десь подалі й буду просто писати, писати й писати, бо для мене це найцінніше мистецтво, – прокоментував здобуття премії Мстислав Чернов.

Стрічка 2000 метрів до Андріївки стала справжнім проривом завдяки своєму формату. Фільм значною мірою змонтований із записів нагрудних камер українських солдатів. Глядач бачить війну очима бійців 3 штурмової бригади під час звільнення Андріївки біля Бахмута.

Протягом трьох місяців 2023 року журналісти Associated Press Мстислав Чернов та Олександр Бабенко супроводжували взвод, фіксуючи кожен крок на шляху довжиною у 2 тис. метрів через вщент зруйновану землю.

Інші відзнаки Чернова

Раніше Мстислав Чернов уже вдруге здобув нагороду Гільдії режисерів Америки (DGA). Перший раз він отримав її у 2023 році за стрічку 20 днів у Маріуполі, яка принесла Україні перший Оскар.

На жаль, цього року стрічка 2000 метрів до Андріївки не потрапила до списку номінантів Американської кіноакадемії, хоча й увійшла до шортліста.

Натомість у списку є фільм Містер Ніхто проти Путіна про російські школи і пропаганду, а також картина російського режисера Три сестри.

