Вдова лідера гурту Adam Михайла Клименка — Саша Норова — випустила останню пісню, яка була написана музикантом. У п’ятницю, 13 лютого, на всіх стримінгових платформах вийшов трек Сильно Сильно.

Adam – Сильно Сильно

Дружина покійного артиста розповідала, що цю пісню Михайло написав ще в травні 2025 року, однак не встиг її випустити. Норова знайшла композицію і вирішила, що шанувальники все ж мають її почути.

У пісні Сильно Сильно лідер гурту Adam традиційно заспівав про справжнє і щире кохання.

У коментарях шанувальники дякують Саші Норовій за те, що вона поділилися цією композицією, вшановують пам’ять Михайла Клименка, а також зазначають, що їм не вистачатиме творчості Adam.

Дуже не вистачитиме таких пісень. Дякую вам, Сашо, що подарували нам цю останню перлину.

Дякую за цю останню пісню, яка вона крута і тепла.

Дякую Adam за твою творчість, яка ще буде довго жити. Вічна пам’ять Михайлу.

Вічна пам’ять, пісня неймовірна, важко визнавати, що вона остання.

Це найкраща пісня, дякую вам за велику роботу. Вічна памʼять.

Дуже тепла пісня.

До сліз, – пишуть у коментарях під треком Сильно Сильно.

Нещодавно Саша Норова зворушливо звернулася до коханого та зізналася, що й досі відчуває його присутність поруч.

Нагадаємо, що лідер гурту Adam Михайло Клименко помер 7 грудня у віці 38 років. Понад два тижні музикант перебував у комі, а причиною різкого погіршення його стану став туберкульозний менінгіт.

Фото: Саша Норова

