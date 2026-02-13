Сильно Сильно: вдова лідера гурту Adam випустила останню пісню музиканта
Вдова лідера гурту Adam Михайла Клименка — Саша Норова — випустила останню пісню, яка була написана музикантом. У п’ятницю, 13 лютого, на всіх стримінгових платформах вийшов трек Сильно Сильно.
Adam – Сильно Сильно
Дружина покійного артиста розповідала, що цю пісню Михайло написав ще в травні 2025 року, однак не встиг її випустити. Норова знайшла композицію і вирішила, що шанувальники все ж мають її почути.
У пісні Сильно Сильно лідер гурту Adam традиційно заспівав про справжнє і щире кохання.
У коментарях шанувальники дякують Саші Норовій за те, що вона поділилися цією композицією, вшановують пам’ять Михайла Клименка, а також зазначають, що їм не вистачатиме творчості Adam.
- Дуже не вистачитиме таких пісень. Дякую вам, Сашо, що подарували нам цю останню перлину.
- Дякую за цю останню пісню, яка вона крута і тепла.
- Дякую Adam за твою творчість, яка ще буде довго жити. Вічна пам’ять Михайлу.
- Вічна пам’ять, пісня неймовірна, важко визнавати, що вона остання.
- Це найкраща пісня, дякую вам за велику роботу. Вічна памʼять.
- Дуже тепла пісня.
- До сліз, – пишуть у коментарях під треком Сильно Сильно.
Нещодавно Саша Норова зворушливо звернулася до коханого та зізналася, що й досі відчуває його присутність поруч.
Нагадаємо, що лідер гурту Adam Михайло Клименко помер 7 грудня у віці 38 років. Понад два тижні музикант перебував у комі, а причиною різкого погіршення його стану став туберкульозний менінгіт.
Фото: Саша Норова