Вдова лідера гурту Adam Михайла Клименка — Саша Норова — випустила останню пісню, яка була написана музикантом. У п’ятницю, 13 лютого, на всіх стримінгових платформах вийшов трек Сильно Сильно.

Adam – Сильно Сильно

Дружина покійного артиста розповідала, що цю пісню Михайло написав ще в травні 2025 року, однак не встиг її випустити. Норова знайшла композицію і вирішила, що шанувальники все ж мають її почути.

Зараз дивляться

У пісні Сильно Сильно лідер гурту Adam традиційно заспівав про справжнє і щире кохання.

У коментарях шанувальники дякують Саші Норовій за те, що вона поділилися цією композицією, вшановують пам’ять Михайла Клименка, а також зазначають, що їм не вистачатиме творчості Adam.

  • Дуже не вистачитиме таких пісень. Дякую вам, Сашо, що подарували нам цю останню перлину.
  • Дякую за цю останню пісню, яка вона крута і тепла.
  • Дякую Adam за твою творчість, яка ще буде довго жити. Вічна пам’ять Михайлу.
  • Вічна пам’ять,  пісня неймовірна, важко визнавати, що вона остання.
  • Це найкраща пісня, дякую вам за велику роботу. Вічна памʼять.
  • Дуже тепла пісня.
  • До сліз, – пишуть у коментарях під треком Сильно Сильно.

Нещодавно Саша Норова зворушливо звернулася до коханого та зізналася, що й досі відчуває його присутність поруч.

Нагадаємо, що лідер гурту Adam Михайло Клименко помер 7 грудня у віці 38 років. Понад два тижні музикант перебував у комі, а причиною різкого погіршення його стану став туберкульозний менінгіт.

Читайте також
Скаржився на головний біль: Юла розкрила подробиці хвороби лідера гурту Adam
Юла, Михайло Клименко

Фото: Саша Норова

Пов'язані теми:

Adam
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.