Легенда української естради, народна артистка України Лілія Сандулеса здивувала прихильників новиною про зміни в особистому житті.

Виконавиця, яка тривалий час не афішувала свої стосунки, відверто розповіла, що вже три роки перебуває в офіційному шлюбі.

Лілія Сандулеса про шлюб

Артистка зізналася, що зустріла свого обранця не на світських заходах, а завдяки сучасним технологіям. Чоловік тривалий час спостерігав за творчістю зірки на YouTube та слухав її пісні, а згодом наважився написати в месенджері.

Спершу пара спілкувалася рідко, проте віртуальне знайомство швидко переросло в реальні почуття. Про свій шлюб співачка не повідомляла ні пресі, ні шанувальникам.

– Крім моєї сім’ї, рідних та найближчих друзів, я нікому про це не говорила, – поділилася Сандулеса у розмові з Ростиславом Калацинським.

Місце проведення весілля співачка тримає в секреті, але запевняє, що воно було дуже затишним.

Імені свого чоловіка Сандулеса не розкриває, проте підкреслила, що він – людина, близька їй по духу. Також артистка сказала, що коханий трохи старший від неї за віком.

Де живе Лілія Сандулеса

Зараз виконавиця фактично живе на дві країни. Вона розповіла, що має справи в Ірландії, де також підтримує зв’язок з українською діаспорою.

Проте більшість часу зірка проводить вдома, адже постійно їздить до своєї мами та чоловіка, який живе у Києві.

Лілія Сандулеса кілька разів виходила заміж. У стосунках з першим чоловіком у співачки народився син Іван.

Найвідомішим був шлюб та творчий союз з Іво Бобулом. Пара офіційно розійшлася у 2002 році.

Також під час роботи у Чернівецькій та Волинській філармоніях Сандулеса перебувала у стосунках зі співаком Олександром Сєровим.

Уродженець України довгий час живе та працює в Росії. Після початку повномасштабного вторгнення він публічно підтримав політику Кремля.

