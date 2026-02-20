У столичному кінотеатрі Оскар відбувся допрем’єрний показ серіалу Повернення, який зібрав понад 700 гостей.

Першими історію про ветерана Кречета дивилися зірки кіно, команда проєкту, військові, а також представники бізнес- та медіаспільноти.

Стрічку особисто представили виконавці головних ролей: актор Олександр Рудинський та боєць батальйону Вовки Да Вінчі Євген Григор’єв.

8-серійна драмеді Повернення – одна з найочікуваніших прем’єр року, що стартує 22 лютого на телеканалі ICTV2. Це історія не про війну, а про життя після неї: пошук сенсів, силу чорного гумору, побратимство та людяність.

Головний герой Олександр Кречет повертається з фронту в цивільне життя, де викликів виявляється не менше, ніж на передовій. Прагнучи допомогти родині загиблого друга, він несподівано потрапляє у вир стрімких подій.

Допрем’єрний показ серіалу Повернення

Подія стала не просто прем’єрою, а простором для знайомства з важливими соціальними ініціативами. Тут гості могли поспілкуватися, побачити реальні кейси допомоги захисникам та знайти “своїх” серед однодумців. Головна мета – зрозуміти шлях воїна від фронту додому.

Захід відкрили ведуча програми Факти на ICTV Оксана Гутцайт та ветеран, керівник ветеранського напряму Starlight Media Гліб Стрижко.

Після хвилини мовчання та слів вдячності захисникам і захисницям, до слова запросили СЕО Starlight Media Олександра Богуцького. Він підкреслив, що для медіакомпанії цей проєкт – важливий етап у розбудові інклюзивного суспільства.

– Повернення – це унікальний серіал, створений людьми, які щиро розділяють цінності поваги до наших воїнів як в час служби, так і в час повернення до цивільного життя. Ми разом хочемо побудувати суспільство можливостей та розуміння і справді віримо, в успіх цього серіалу як складової великої місії, – сказав Богуцький.

Олександр Богуцький передав слово шоуранеру Дмитру Хрупуну, додавши, що саме він три роки тому придумав ідею серіалу і працював над сюжетом драмеді.

– Мені б дуже не хотілося, щоб люди, які повертаються з війни, відчували себе самотніми. Адже історія Повернення про те, що підтримка, родина, близьке коло – дуже важливі у житті, і на етапі повернення зокрема. Мені хотілося, щоб кожний подумав про близьких людей, і якщо є така можливість, обійняли їх, – сказав Хрипун.

Команда та гості

Біля головної фотозони зібралася творча група: режисерка Юлія Павлова, оператор Сергій Ревуцький, актор і боєць Вовків Да Вінчі Євген Григор’єв, зірка кіно і театру Олександр Рудинський, ветеран і громадський діяч Олег Симороз, виконавиця головної жіночої ролі акторка Анастасія Митражик, популярний актор Федір Гуринець та юний актор Григорій Горобчук.

– Місія нашого проєкту – чесно розповісти про те, що відбувається у нашому житті зараз. На жаль, наша країна 4 роки у війні, і у цивільне життя повертаються ті, хто нас захищав. Нам усім треба розуміти їх, їхні потреби, виклики. Тому контент серіалу важко назвати розважальним: в Поверненні багато сильних і важливих сенсів, але ми додали захопливий сюжет і багато гумору, – сказала режисерка Юлія Павлова.

Після перегляду перші глядачі драмеді відмітили талановиту гру головних акторів – Олександра Рудинського і Євгена Григор’єва, яскраві діалоги, чорний гумор, яким буквально насичена уся дія, і нові обличчя у кадрі.

Серед гостей показу було багато акторів, лідерів думок, впливовців: режисери Ахтем Сеітабляєв, Тарас Дудар, Сергій Сторожев, кінокритики Алік Шпилюк і Анна Шилова, продюсерки Алла Липовецька, Марина Квасова, Анна Єлісеєва, Андрій Савченко. Актори Юрій Вихованець, Іван Бліндар, Сергій Кисіль, акторки Анастасія Цимбалару, Анна Кошмал, Наталія Бабенко, Анна Гуляєва, дружина воїна і акторка Вікторія Білан-Ращук. Ведучі Фактів Андрій Ковальський та Юлія Сеник, ветеран Олександр “Терен” Будько, співак і військовий Женя Галич та ін.

Також на показ завітали військові, бійці Морської піхоти ЗСУ, ветерани.

Простір взаємодії та підтримки



Крім перегляду перших серій, гості мали змогу познайомитися з ініціативами, що допомагають ветеранам у реальному житті. Ключовим партнером передпоказу стала компанія Work.ua. У межах проєкту НАЗУСТРІЧ компанія нагадує, що шлях додому часто починається з улюбленої роботи та відчуття власної потрібності.

У фоє також працювали тематичні зони партнерів: Veteran Hub, Сил спеціальних операцій Збройних сил України, соціального проєкту POGLYAD, бренду військового одягу M-TAC.

Інтерактивні зони представили загальнонаціональний фонд Повернення, благодійний фонд Protez Foundation з сучасними протезними виробами, які використовують для відновлення військових та цивільних, постраждалих внаслідок війни, а у VR-локації від 412-ї бригади NEMESIS можна було побачити світ очима пілота дрона.

Також партнерами показу стали 4 BRAVE – бренд кави, створений ветеранами з 135-го батальйону, компанія з виробництва енергетичних напоїв Red Bull і компанія-виробник мінеральної води Карпатська Джерельна.

Усі 8 прем’єрних епізодів серіалу Повернення дивіться 22 лютого з 14:00 до 21:00 на каналі ICTV2.

